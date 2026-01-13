Ibiza excluida: USAE denuncia que las subvenciones para el carné de conducir las nuevas ambulancias son sólo para Mallorca

La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) ha denunciado a través de un comunicado que la reciente subvención aprobada por Ib-Salut para que los técnicos de ambulancias de transporte no urgente puedan obtener el carné de conducir tipo C solo beneficiará a la isla de Mallorca, dejando fuera a Ibiza y Menorca.

Según ha informado el sindicato, desde el departamento de recursos humanos de Ib-Salut se les ha comunicado que las 50 subvenciones concedidas para facilitar el acceso a este permiso (necesario para conducir las nuevas ambulancias adquiridas) están destinadas exclusivamente a Mallorca, sin contemplar ninguna partida para el resto de islas.

Desde la USAE critican: "Una vez más, la administración pública demuestra que para ella existen diferentes clases de trabajadores y que no todos tienen el mismo derecho a ver mejorado su trabajo; pero también de ciudadanos, pues no todos cuentan con las mismas herramientas para acceder a una sanidad de calidad". Aunque Mallorca concentra un mayor volumen de transporte sanitario no urgente, el sindicato recuerda que Ibiza y Menorca también cuentan con técnicos que necesitan este carné para poder conducir los nuevos vehículos. “Aunque la subvención fuera menor, Ib-Salut debería haber reservado un porcentaje para estas islas”, señalan, y advierten de que ambas quedan nuevamente a la espera de futuros presupuestos.

La delegada de la USAE en Menorca, Marina Sánchez Haro, ha alertado de las consecuencias prácticas de esta medida. “Esta decisión obliga a Menorca e Ibiza a continuar ofreciendo el servicio de traslado de pacientes con vehículos nuevos, pero sin poder beneficiarse plenamente de las mejoras diseñadas para aligerar el esfuerzo físico del personal”, explica. Sin embargo, añade que Mallorca podrá aplicar estas mejoras en un plazo mucho menor gracias a que sus trabajadores accederán a la formación teórica y práctica del carné C subvencionada por Ibsalut.

Desde el mismo sindicato insisten en la necesidad de un reparto equitativo de los recursos públicos. “Entendemos que debe haber una equidad en la distribución del presupuesto, dotando a cada isla de la cantidad que precise para garantizar que tanto la calidad sanitaria que reciben los usuarios como las condiciones laborales de los profesionales sean iguales”, concluye Sánchez Haro.