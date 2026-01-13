Una conferencia participativa en Sant Antoni invita a “reimaginar” la vivienda en Ibiza

El Centre Cultural Cervantes de Sant Antoni acogerá el viernes 16 de enero, a las 18 horas, una conferencia participativa que plantea una pregunta directa: “¿Cómo podemos reimaginar la vivienda en Ibiza?”. La sesión está organizada por (Ma) Laboratori de Transformació Sostenible y Business Fights Poverty, y estará conducida por Sofía Ribas Bamber (fundadora de (Ma)), Yvette Torres-Rahman (cofundadora y CFO de Business Fights Poverty) y Anna Olivia Spenner Hernández (Community Learning Manager de la misma entidad).

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión colectiva “más amplio, compartido y constructivo” sobre uno de los principales retos sociales y territoriales de la isla: el acceso a una vivienda estable.

El acto abre el ciclo de conferencias organizado por la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Balears en torno al problema de la vivienda, y que continuarán los días 30 de enero, 13 de febrero y 27 de febrero. El 13 de marzo, una mesa redonda en el Club Diario cerrará el ciclo.

Informe ‘Reimaginemos la vivienda en Ibiza’

Durante el encuentro se darán a conocer los principales aprendizajes del informe ‘Reimaginemos la vivienda en Ibiza’, elaborado por (Ma) en colaboración con Business Fights Poverty y con apoyo del Govern balear a través de fondos NextGenerationEU.

El estudio aborda la crisis habitacional desde una mirada multidimensional e intersectorial, incorporando datos, una encuesta ciudadana, entrevistas a actores clave y experiencias comparadas. El informe analiza la crisis de la vivienda en la isla, marcada por la presión del turismo, la inversión especulativa, la compra de segundas residencias y la escasez histórica de vivienda pública.

El estudio aborda el acceso a la vivienda desde tres ámbitos de actuación complementarios: el papel del sector público, el rol del sector privado y las soluciones impulsadas desde la comunidad y la sociedad civil. Un enfoque que permite analizar cómo diferentes estrategias se pueden combinar para responder a un reto complejo que no admite una única vía de solución.

El informe no plantea una respuesta única, sino que identifica más de 60 acciones prácticas y numerosos casos de referencia, concebidos como un marco de inspiración y reflexión tanto para Ibiza como para otros territorios con retos similares.