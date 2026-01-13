Tráfico
Aviso conductores: cerrada la calle Aubarca en Ibiza por obras
Las restricciones de tráfico afectarán al acceso a las viviendas, el campo de fútbol de Can Misses II y el colegio Mestral
Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha comunicado durante la tarde de este martes que la calle de Aubarca, ubicada junto al estadio de Can Misses, permanecerá con restricciones al tráfico.
Esta medida se debe a las obras de urbanización del Sepes, en la zona de ca n'Escandell de Ibiza. El acceso al campo de fútbol de Can Misses II, al colegio Mestral y a las viviendas que tengan ese acceso se tendrá que realizar por la calle Venda des Coloms.
Desde el Consistorio piden disculpas por las molestias que puedan ocasionar y agradecen la comprensión y colaboración de vecinos y conductores.
