Fiestas
Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa
El Ayuntamiento anuncia los primeros detalles del desfile de disfraces
Atrás quedan las fiestas navideñas y la isla comienza a pensar ya en sus próximas celebraciones. El Carnaval está ya a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Sant Antoni acaba de anunciar los primeros detalles de su tradicional rúa.
Como es habitual, salvo que la meteorología lo impida, Sant Antoni celebrará su desfile de disfraces el martes de Carnaval, justo antes del Miércoles de Ceniza, la jornada que marca el inicio de la Cuaresma.
Así, la rúa de Sant Antoni está programada para el 17 de febrero. El desfile se ha programado para las 17.30 horas y está previsto que se inicie desde la avenida del Doctor Fleming, donde una hora antes deberán estar ya preparados los participantes.
La rúa recorrerá la avenida y el Passeig de la Mar para acabar en el Passeig de ses Fonts, donde está prevista una gran fiesta y la entrega de los premios a los mejores disfraces, comparsas y carrozas, indica el Ayuntamiento
