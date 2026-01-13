Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Distintivo ambiental para acceso FormenteraIbiza SaborsNuevo reloj Vara de ReyToni Roca presenta su libro
instagramlinkedin

Fiestas

Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa

El Ayuntamiento anuncia los primeros detalles del desfile de disfraces

Las imágenes de la rúa de Carnaval de Sant Antoni

Las imágenes de la rúa de Carnaval de Sant Antoni

Ver galería

Las imágenes de la rúa de Carnaval de Sant Antoni / Marcelo Sastre

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Atrás quedan las fiestas navideñas y la isla comienza a pensar ya en sus próximas celebraciones. El Carnaval está ya a la vuelta de la esquina y el Ayuntamiento de Sant Antoni acaba de anunciar los primeros detalles de su tradicional rúa.

Como es habitual, salvo que la meteorología lo impida, Sant Antoni celebrará su desfile de disfraces el martes de Carnaval, justo antes del Miércoles de Ceniza, la jornada que marca el inicio de la Cuaresma.

Rúa de Carnaval de Sant Antoni

Rúa de Carnaval de Sant Antoni

Sergio G. Cañizares

Así, la rúa de Sant Antoni está programada para el 17 de febrero. El desfile se ha programado para las 17.30 horas y está previsto que se inicie desde la avenida del Doctor Fleming, donde una hora antes deberán estar ya preparados los participantes.

Noticias relacionadas y más

La rúa recorrerá la avenida y el Passeig de la Mar para acabar en el Passeig de ses Fonts, donde está prevista una gran fiesta y la entrega de los premios a los mejores disfraces, comparsas y carrozas, indica el Ayuntamiento

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents