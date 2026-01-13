El ‘cançoner’ suena en el faro

La música popular de las Pitiusas, transmitida de generación en generación, suena desde ayer por la tarde en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. La muestra ‘Cançoner de les Pitiusas’ se inauguró por la tarde con, como no podía ser de otra manera, una ballada que, en este caso, corrió a cargo de la colla Brisa de Portmany. La muestra, que ya se ha podido ver en otras exposiciones, permanecerá abierta hasta el 14 de febrero, según detallan desde el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), impulsor del proyecto junto con la Obra Cultural Balear de Formentera. El cançoner, recuerdan desde el Institut, es un compendio de música popular transmitida en las islas a través de la tradición oral a lo largo de los últimos siglos.

El objetivo de la iniciativa, que ya puede visitarse en la web del IEE (estudiseivissencs.cat/cançoner), donde está colgada la información, es que todo el mundo tenga acceso a un patrimonio inmaterial de Ibiza y Formentera como son las gloses, canciones y sonades más tradicionales.

Al igual que en las anteriores exposiciones, la muestra (que puede visitarse de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, además de por la tarde, de 10 a 14 horas) sobre el cançoner se complementa con una serie de actividades para profundizar en este conocimiento. El 24 de enero a las diez de la mañana está previsto un taller de canción tradicional y, dos horas más tarde, una ballada con la colla de Portmany, detalla el IEE. El 31 de enero, también a las doce del mediodía, habrá otra exhibición de ball pagès con la colla de Buscastell.

Por último, unos días antes de la clausura de la muestra, el 7 de febrero, a las doce del mediodía está programada una cantada tradicional de la que aún no se han facilitado más detalles.

La muestra incluye paneles con una serie de fotografías, así como textos que explican este patrimonio sonoro. Unas explicaciones que se complementan con las grabaciones, tanto de audio como de vídeo, que están disponibles a través de tablets.

El hecho de que sea itinerante no supone que en todos los lugares la exposición sea la misma, y es que, según recalcan desde la organización, hay algunas diferencias en función del municipio. Es decir, que se va adaptando con rasgos diferenciales a cada zona, resaltando las personas destacadas del mundo del cançoner.