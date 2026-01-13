Movilidad
Cambios en la entrada de coches en Formentera: ¿podrás acceder con tu vehículo este verano?
Formentera cambiará la regulación de vehículos este verano y priorizará la etiqueta medioambiental de los coches en lugar del número total
Se plantean posibles prohibiciones para los que no tengan distintivo
Formentera se prepara para un giro importante en la regulación de vehículos durante la temporada estival. El conocido proyecto Formentera.eco, que desde 2019 limita la entrada y circulación de coches en la isla, cambia de criterio: a partir de este verano ya no será solo el número de vehículos lo que importe, sino la etiqueta medioambiental de tu coche… o si no la tiene.
Hasta ahora, el sistema fijaba un cupo máximo de vehículos, que se iba reduciendo año tras año. Sin embargo, el Consell de Formentera apuesta ahora por un modelo basado en la eficiencia energética y el impacto ambiental, alineándose con las exigencias estatales de las Zonas de Bajas Emisiones.
La clave: la etiqueta ambiental
La consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, presentó este lunes en el Consell d’Entitats dos posibles escenarios que se aplicarían entre 2025 y 2029. La diferencia principal entre ambos es clara… y contundente:
- Opción 1: los vehículos sin distintivo ambiental dejarán de poder entrar en Formentera a partir de 2027.
- Opción 2: la prohibición para coches sin etiqueta entraría en vigor este mismo verano. Además, la categoría B desaparecería en un plazo de dos años.
Las asociaciones deberán votar cuál de las dos propuestas se adopta definitivamente el próximo 19 de enero.
¿Cuántos coches podrán entrar?
Aunque el Consell asegura que el número total de vehículos de visitantes no aumenta, los datos han generado polémica. Según el portavoz de Gent per Formentera, Rafa González, el nuevo planteamiento supondrá un aumento de 68 vehículos diarios, pasando de 1.732 a 1.800 coches, algo que no había ocurrido desde la creación del sistema en 2019.
La nueva distribución diaria quedaría así:
- 800 vehículos para trabajadores no residentes
- 1.000 turismos para visitantes
- 122 motocicletas
Esos 1.000 coches de visitantes se repartirán ahora según su etiqueta:
- 0 y ECO: 200 plazas este verano (hasta 350 en 2029)
- Etiqueta C: 600 plazas fijas
- Etiqueta B: 170 plazas en 2026, reduciéndose progresivamente hasta 50
- Sin etiqueta: 30 plazas en 2026 y ninguna a partir de 2027 (o desde este verano, según la opción elegida)
Críticas y dudas políticas
El cambio de rumbo no ha convencido a todos. Desde el PSOE, Ana Juan ha criticado que “de manera sorpresiva” se incremente el número de vehículos permitidos y ha pedido que la medida tenga una vigencia de solo dos años, para no condicionar a futuros gobiernos.
También se ha cuestionado que, por ahora, se haya descartado eliminar los cupos para los residentes pitiusos cuando se desplazan entre islas, una de las promesas históricas del proyecto.
Por su parte, colectivos sociales y deportivos reclaman que las carreteras sean más seguras para peatones y ciclistas, y no solo una isla regulada por cifras.
¿Qué significa esto para ti?
Si planeas viajar a Formentera con tu coche este verano, revisa tu etiqueta ambiental. La decisión que finalmente adopte el Consell podría marcar la diferencia entre circular por la isla… o quedarte fuera.
