El nuevo reloj del principal paseo de Ibiza será analógico: tendrá agujas

Pronto unas agujas marcarán el tiempo en Vara de Rey. Este lunes han arrancado los trabajos previos a las obras en la cabecera sur de s'Alamera, que contemplan la retirada del reloj actual y su sustitución por un dispositivo que, según adelanta el Ayuntamiento de Ibiza, será analógico.

Las primeras actuaciones han consistido en acopio de materiales, vallado de la zona y retirada de las casetas del mercado de Navidad. Las obras —que se estima que duren cinco meses y prevén mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética en el entorno de Vara de Rey— empezarán esta semana, según ha anunciado Vila.

Entre estas figura el cambio del reloj que da la hora desde 2017, una estructura de acero galvanizado con 40 placas fotovoltaicas que pretendía simular un árbol solar. Se trataba de un proyecto del despacho de arquitectos Alday y Jover y su instalación estuvo envuelta en polémica al conllevar la retirada de un reloj que servía como punto de encuentro para los ibicencos. Además, en estos nueve años su funcionamiento ha sido irregular: en más de una ocasión ha dejado de marcar los minutos y las temperaturas del termómetro no siempre han coincididio con la realidad. El concejal de Urbanismo, Juan Flores, recuerda que este se cambiará por uno "que sea más acorde y esté en sintonía con esta zona histórica de la ciudad".

Un reloj acorde con la zona histórica

Para que este se instale, sin embargo, aún hay que esperar. Por el momento, el Ayuntamiento no ofrece más información sobre el aspecto del nuevo reloj ni sobre la fecha exacta en la que se colocará. Todo dependerá del avance de las obras que prevén actuaciones en las calles Jaume I, Joan Xicó y Miquel Caietà Soler.

Cierre del mercadi de Navidad, antes del inicio de las obras en Vara de Rey. / C. Navarro

El proyecto está presupuestado en 727.361 euros (IVA incluido) y se financiará con fondos Next Generation. Según se publicó hace unos días, se implantarán las redes separativas, se instalará alumbrado público con criterios de eficiencia energética y se adaptarán los espacios a la normativa de accesibilidad vigente. "En cuanto a los acabados, se van a mantener los mismos criterios que existen ahora mismo en toda la zona de Vara de Rey y de la plaza del Parque", apunta Flores.

También se espera reordenar la intersección entre la calle Joan Xicó, avenida de España e Ignasi Wallis "con una ampliación de los carriles para permitir maniobras más seguras y también se va a ampliar la zona peatonal de la cabecera de Vara de Rey", recuerda el concejal. En ese punto se instalará una jardinera de obra para ampliar la sensación de "confort y seguridad".