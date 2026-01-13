El ministro Bustinduy reconoce la lucha del Consell de Ibiza contra el intrusismo turístico

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado por escrito al presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, su agradecimiento y reconocimiento por los avances logrados en la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos en la isla, así como por el modelo de coordinación institucional impulsado desde la administración insular.

En la carta, Bustinduy destaca que el trabajo desarrollado por el Consell de Ibiza demuestra que incluso en un destino turístico de primer nivel “es posible articular soluciones concretas desde las instituciones para mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía y reforzar un marco de competencia leal para las empresas que operan dentro de la legalidad”.

El ministro subraya especialmente el enfoque de colaboración y coordinación entre administraciones que se está desarrollando en Ibiza y reitera la plena disposición del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para seguir trabajando conjuntamente con el Consell en esta línea. Este reconocimiento se enmarca en la visita que Bustinduy realizó a Ibiza en febrero del año pasado, cuando se desplazó a la isla para conocer de primera mano el plan de choque contra el intrusismo impulsado por el Consell, una iniciativa pionera que ha situado a Ibiza como referente estatal en la lucha contra el alquiler turístico ilegal.

Durante aquella visita, el ministro mantuvo una reunión de trabajo con el presidente, Vicent Marí, y con otros responsables insulares en la que se analizaron las medidas puestas en marcha para combatir la oferta ilegal en plataformas digitales, la colaboración con los ayuntamientos de la isla, la creación de la Mesa de Intrusismo y los acuerdos alcanzados con las principales plataformas para la retirada de anuncios fraudulentos.

Por su parte, el presidente del Consell Insular ha valorado positivamente la carta del ministro y ha señalado: "Este agradecimiento supone un aval a la labor rigurosa y sostenida que llevamos años desarrollando para recuperar vivienda para uso residencial, mejorar la convivencia y proteger tanto a la ciudadanía como al sector turístico que cumple la normativa”. Marí ha explicado que el plan de choque contra el intrusismo cuenta este año con una inversión de 4,2 millones de euros y tiene como objetivo que las viviendas que se alquilan de forma fraudulenta abandonen esta actividad, contribuyendo así a aliviar la problemática de acceso a la vivienda en la isla.

El presidente ha reiterado la voluntad del Consell de Ibiza de seguir profundizando en la cooperación institucional con el Ministerio y con el resto de administraciones para hacer frente a una problemática “que afecta directamente a la calidad de vida de los residentes y al futuro del modelo turístico de Ibiza”.