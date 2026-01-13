Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bartolomé Torres, el ganador de los 9.000 euros de compras en un día

Redacción Ibiza

Ya se sabe quién es el ganador de los 9.000 euros para gastar en una jornada de compras en el comercio de Ibiza, el popular concurso de la Pimeef: se trata de Bartolomé Torres, quien ya dispone de la lista de los 200 comercios que han participado en la iniciativa para que pueda diseñar la mañana de compras.

