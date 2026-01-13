Aprender catalán en Ibiza: Santa Eulària abre una nueva convocatoria de cursos para adultos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto una nueva convocatoria de cursos de catalán para adultos que se desarrollarán entre febrero y mayo de 2026. El plazo de inscripción es del 7 al 26 de enero, con plazas limitadas que se adjudicarán por orden de matrícula y con preferencia para quienes ya participaron en la convocatoria de octubre de 2025 y para las personas empadronadas en el municipio.

Según el departamento de cultura, la oferta incluye formación en los niveles A, B y C, con opciones presenciales y virtuales. El nivel inicial (A1–A2) será exclusivamente presencial, con clases los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas. El nivel intermedio (B1–B2) permitirá elegir entre modalidad presencial (lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas) o virtual (martes y jueves de 16 a 18 horas, con 15 de trabajo individual supervisado). El nivel avanzado (C1) se impartirá en formato virtual, con sesiones los martes y jueves de 18 a 20.30 horas.

Las clases presenciales se realizarán en Santa Eulària, con ubicación a confirmar cuando se publique la lista definitiva de admitidos. En el caso de la modalidad virtual, las sesiones se desarrollarán por videoconferencia a través de Zoom.

Calendario del curso

Según el calendario previsto, los cursos presenciales comenzarán el miércoles 4 de febrero y los virtuales el jueves 5 del mismo mes. La formación finalizará el 13 de mayo en la modalidad presencial y el 26 de mayo en la virtual.

El precio general de la matrícula es de 30 euros, aunque el Ayuntamiento contempla una tarifa reducida de 15 euros para personas empadronadas en el municipio que acrediten determinadas condiciones, como ser jubilado o pensionista, familia numerosa o monoparental, discapacidad del 33% o superior, Carnet Jove europeo o ser víctima de violencia de género.

La inscripción se realizará de forma telemática, cumplimentando la hoja de matrícula y efectuando el pago con tarjeta a través del formulario web habilitado. Además, quienes tengan conocimientos de catalán, pero no cuenten con un certificado oficial deberán solicitar cita previa para realizar una prueba de nivel antes de matricularse, llamando al 629 557 885 o escribiendo a cultura@santaeularia.com.

La lista provisional de admitidos se publicará el 27 de enero en www.santaeulariaculturaijoventut.com, mientras que la lista definitiva estará disponible a partir del 30 de enero.