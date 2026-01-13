La anécdota viral de una dj argentina en Ibiza: un club vacío y un invitado inesperado

La dj y productora argentina, Victoria Whynot, relata en un vídeo publicado en TikTok una experiencia que vivió durante su paso por Ibiza en 2025, cuando una sesión con apenas público terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada para su carrera.

Según explica, durante su estancia en la isla tenía dos actuaciones programadas: una que esperaba con ganas y otra que, asegura, "ya sabía que era mala". Aun así, decidió aceptarla para sumar exposición. "Acá radica la importancia de dar siempre lo mejor, incluso cuando la situación no está tan buena. Nunca sabés quién te está viendo", afirma.

Victoria Whynot junto al dj Pete Tong / Instagram @victoriawhynot

Whynot sitúa la escena en un club prácticamente vacío. "Eran tres personas, estaba tocando para tres personas", cuenta. La dj asegura que se tomó la sesión como si estuviera actuando en un gran recinto: "Lo di todo, hice de cuenta que estaba en el Madison Square Garden".

En ese contexto, narra que entró en el local un dj al que admira "muchísimo", una figura "mega famosa", aunque evita revelar su nombre porque, según indica, aún no se ha hecho público el lanzamiento relacionado con lo ocurrido. La artista explica que el encuentro se produjo en el marco del IMS, ya que el dj habría acudido a la conferencia y después estaba recorriendo la isla cuando entró en el club.

El inicio de una amistad

Al reconocerlo, comenzó a pinchar sus temas. Según la joven, oriunda de Córdoba, el dj se sorprendió al ver que ella conocía y llevaba sus tracks. A partir de ahí, cuenta que se saludaron, conectaron y acabaron haciéndose amigos.

Lo que podría haber quedado solo en anécdota tuvo un giro profesional: el artista tiene una compañía discográfica y publicará la música producida por la argentina. "Voy a largar música en su sello… es mi sello de referencia desde que soy chica. Es muy loco", concluye.