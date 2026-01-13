Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Ibiza bate otro récord

El tráfico internacional subió el año pasado pero el nacional cayó, aunque apenas un 1%

Aviones en la pista del aeropuerto de Ibiza, el verano pasado.

Aviones en la pista del aeropuerto de Ibiza, el verano pasado. / Vicent Marí

César Navarro Adame

Cada vez más vuelos y más pasajeros. El aeropuerto de Ibiza, uno de los diez con mayor actividad de la red española de AENA (también gestiona 17 terminales en Brasil y la de Londres-Luton), cerró el año pasado con otro récord de actividad. Ha vuelto a superar los nueve millones de pasajeros, cifra que ya se dejó atrás en 2024, y todo a pesar de un ligero descenso de la actividad nacional y de los datos correspondientes al pasado mes de diciembre, que también fueron negativos.

Pero hay que ir por partes. El primer dato positivo, y el que tiene mayor relevancia a efectos turísticos, económicos y medioambientales para las islas de Ibiza y Formentera, es el correspondiente a la llegada y salida de pasajeros. 2025 se cerró con 9.138.224 usuarios en la terminal (contabilizando las llegadas y las salidas), lo que representa un incremento del 0,7% con respecto al mismo dato de 2024. El segundo guarismo también es positivo: se gestionaron un total de 85.086 vuelos (entre los aterrizajes y los despegues), un 2,5% más que un año antes.

Crece el tráfico internacional

En su nota, AENA destaca el incremento registrado el año pasado en el tráfico internacional, con un 2,1% más de viajeros procedentes o con destino a aeropuertos internacionales. Y una caída del 1% en los viajeros de conexiones nacionales. En el primer caso, se contabilizaron 5.345.383 y en el segundo, 3.774.781 viajeros.

Pasajeros en el exterior de la terminal del aeropuerto de Ibiza, el pasado mes de septiembre.

Pasajeros en el exterior de la terminal del aeropuerto de Ibiza, el pasado mes de septiembre. / Vicent Marí

En cuanto al tráfico con y hacia destinos internacionales, el principal mercado para Ibiza fue el Reino Unido, con 1.870.796 pasajeros, seguido de Italia, con 968.861 y Países bajos, que sumó otros 578.690 viajeros.

En cuanto a los datos correspondientes al mes de diciembre, desde el gestor de los aeropuertos de interés general indican que se cerró con un tráfico total de 235.942 viajeros frente a los 240.379 del mismo periodo de 2024. Esto implica un descenso del 1,8%. Curiosamente, sube el apartado de las operaciones, ya que el mes pasado se registraron 2.778 vuelos frente a los 2.730 de diciembre de hace un año, lo que representa un descenso también del 1,8%, apuntan desde AENA.

