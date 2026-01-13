El aeropuerto de Ibiza bate otro récord
El tráfico internacional subió el año pasado pero el nacional cayó, aunque apenas un 1%
Cada vez más vuelos y más pasajeros. El aeropuerto de Ibiza, uno de los diez con mayor actividad de la red española de AENA (también gestiona 17 terminales en Brasil y la de Londres-Luton), cerró el año pasado con otro récord de actividad. Ha vuelto a superar los nueve millones de pasajeros, cifra que ya se dejó atrás en 2024, y todo a pesar de un ligero descenso de la actividad nacional y de los datos correspondientes al pasado mes de diciembre, que también fueron negativos.
Pero hay que ir por partes. El primer dato positivo, y el que tiene mayor relevancia a efectos turísticos, económicos y medioambientales para las islas de Ibiza y Formentera, es el correspondiente a la llegada y salida de pasajeros. 2025 se cerró con 9.138.224 usuarios en la terminal (contabilizando las llegadas y las salidas), lo que representa un incremento del 0,7% con respecto al mismo dato de 2024. El segundo guarismo también es positivo: se gestionaron un total de 85.086 vuelos (entre los aterrizajes y los despegues), un 2,5% más que un año antes.
Crece el tráfico internacional
En su nota, AENA destaca el incremento registrado el año pasado en el tráfico internacional, con un 2,1% más de viajeros procedentes o con destino a aeropuertos internacionales. Y una caída del 1% en los viajeros de conexiones nacionales. En el primer caso, se contabilizaron 5.345.383 y en el segundo, 3.774.781 viajeros.
En cuanto al tráfico con y hacia destinos internacionales, el principal mercado para Ibiza fue el Reino Unido, con 1.870.796 pasajeros, seguido de Italia, con 968.861 y Países bajos, que sumó otros 578.690 viajeros.
En cuanto a los datos correspondientes al mes de diciembre, desde el gestor de los aeropuertos de interés general indican que se cerró con un tráfico total de 235.942 viajeros frente a los 240.379 del mismo periodo de 2024. Esto implica un descenso del 1,8%. Curiosamente, sube el apartado de las operaciones, ya que el mes pasado se registraron 2.778 vuelos frente a los 2.730 de diciembre de hace un año, lo que representa un descenso también del 1,8%, apuntan desde AENA.
