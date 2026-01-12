Vila lanza una licitación de casi 200.000 euros para optimizar la recogida de residuos y la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha el proceso de licitación del contrato de servicios de asistencia técnica, económica y jurídica para la elaboración de la documentación preparatoria de la futura concesión del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), así como de los servicios de limpieza viaria y de playas del municipio.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 194.749,48 euros, más IVA, y tiene como objetivo dotar al consistorio de los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para definir con garantías el futuro modelo de gestión de unos servicios esenciales para la ciudad.

La asistencia especializada permitirá redactar toda la documentación contractual previa que regirá la concesión del servicio de recogida y transporte de residuos, tanto de la fracción resto como de las fracciones selectivas —orgánica, envases ligeros, papel y cartón y vidrio—, además de la limpieza viaria y de playas. Para ello, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva del servicio actual mediante trabajo de campo y análisis de datos, con el fin de detectar posibles carencias en su dimensionamiento y definir las necesidades del nuevo contrato a partir de los resultados obtenidos.

El nuevo modelo de contratación deberá suponer un punto de inflexión en la incorporación y aplicación de nuevas tecnologías en los servicios urbanos, orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Asimismo, se buscarán soluciones específicas que permitan cumplir con los objetivos normativos de recogida selectiva, mediante fórmulas más eficientes tanto en la prestación como en el control del servicio público.

Entre las tareas incluidas en el contrato se encuentran la elaboración de estudios de viabilidad, análisis económicos y de mercado, asesoramiento técnico especializado y la redacción de los documentos necesarios para la futura concesión. Todo ello con el objetivo de garantizar un sistema eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales y futuras del municipio, así como optimizar el uso de los recursos públicos. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de enero, a las 19 horas.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha subrayado que “este Ayuntamiento no tiene ni un minuto que perder en materia de limpieza” y ha recordado que el contrato actual finaliza en noviembre de 2026. En este sentido, ha señalado que los servicios municipales ya trabajan en la elaboración de los pliegos del futuro contrato “para lograr de una vez por todas la ciudad limpia que merecemos, con un correcto dimensionamiento del servicio y todas las herramientas necesarias”. Según Grivé, este trabajo previo permitirá establecer las bases sobre las que deberá trabajar la próxima adjudicataria.