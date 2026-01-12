El frío en Ibiza se mantiene: estos son los trucos para ahorrar en energía este invierno

Aunque Ibiza no vive inviernos duros, cuando llegan el frío y la humedad se dejan notar en casa… y también en la factura de la luz. La calefacción, las luces y los electrodomésticos empiezan a trabajar más de la cuenta si no se usan con cabeza. La buena noticia es que con pequeños gestos diarios se puede ahorrar bastante. Por ello, esta guía recoge algunos consejos sencillos para mantener el calor sin que el consumo se dispare durante los meses más fríos.

Imagen de archivo de un día frío. / DI

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la ventilación. Abrir las ventanas cada día es necesario, pero basta con unos minutos. Dejarlas abiertas demasiado tiempo hace que el calor se escape y obliga a la calefacción a trabajar el doble. Además, en Ibiza tenemos un gran aliado: el sol. Aprovechar las horas de luz subiendo persianas y cortinas ayuda a calentar las estancias de forma natural y a reducir el uso de luz artificial.

La temperatura también juega un papel clave. Los expertos recomiendan mantenerla entre los 19 y 23 grados, ya que superar esa franja se nota —y mucho— en el recibo. Programar el termostato dentro de estos valores permite encontrar el equilibrio perfecto entre confort y ahorro.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el buen uso de la calefacción. Radiadores cubiertos, mal colocados o sin mantenimiento consumen más energía de la necesaria. Cerrar los radiadores de habitaciones que no se usan ayuda a concentrar el calor donde realmente hace falta. Un truco sencillo para mejorar su rendimiento es colocar paneles reflectantes detrás, evitando que el calor se pierda por las paredes.

En muchas viviendas de la isla, los suelos fríos son habituales. En estos casos, las alfombras ayudan a aislar térmicamente y aportan una sensación extra de calidez. A esto se suma el uso de deshumidificadores, ya que la humedad aumenta la sensación de frío que deja en el ambiente, la piel e incluso la ropa.

¿Calefacción o aire acondicionado en modo calor?

En climas suaves como el de las Pitiusas, el aire acondicionado con bomba de calor es una de las opciones más eficientes. Los equipos modernos, con etiqueta energética A o superior, pueden generar entre tres y cinco veces más calor del que consumen. Usándolo unas seis horas al día, el coste mensual puede situarse entre los 20 y los 50 euros, según el aislamiento de la vivienda y el uso. Frente a esto, los radiadores y calefactores eléctricos tradicionales suelen consumir más, mientras que los emisores térmicos de bajo consumo ofrecen un buen equilibrio.

Las estufas de gas siguen siendo una de las opciones favoritas en muchos hogares: calientan rápido y desprenden un calor seco muy agradable, aunque su gasto depende del precio del combustible. Y, si tienes la suerte de vivir en una casa con chimenea, poco hay que mejorar: encender el fuego y disfrutar de su calidez sigue siendo una de las mejores sensaciones del invierno.

Aunque el frío en Ibiza no se alarga demasiados meses, elegir bien el sistema de calefacción y adoptar hábitos responsables permite pasar el invierno con mayor eficiencia y ahorrando un dinerillo. Al final, pequeños gestos diarios pueden marcar la diferencia, tanto para el bolsillo como para un consumo más sostenible.