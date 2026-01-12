Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incentivos construcción viviendaCruz Roja busca voluntariosPlan estafa IbizaAgua depurada
instagramlinkedin

Gastronomía

Una ruta en bici por Ibiza para promocionar el producto agroalimentario autóctono: 'Pedaleando por la sostenibilidad' llega en febrero a la isla

Santa Eulària acogerá una presentación pública del proyecto el 5 de febrero

El equipo de Biela y Tierra pedaleando

El equipo de Biela y Tierra pedaleando / Biela y Tierra

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Ibiza y Formentera serán protagonistas a partir del 4 de febrero de la ruta 'Pedaleando por la sostenibilidad', una iniciativa impulsada por Biela y Tierra Baleares para visibilizar proyectos agroalimentarios locales que se presentan como alternativas resilientes ante retos como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la despoblación rural o la dependencia del turismo.

La propuesta, que arranca esta semana y recorrerá Menorca, Ibiza, Formentera y Mallorca entre enero y marzo, plantea un viaje sobre dos ruedas para “demostrar que otro modelo de desarrollo es posible y ya está en marcha”, poniendo el acento en las experiencias que ya aplican en su día a día los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en territorios insulares, según explican desde la asociación.

En el caso de las Pitiusas, el equipo de Biela y Tierra pedalará por Ibiza y Formentera del 4 al 21 de febrero, con la intención de conocer de cerca iniciativas rurales y trasladar sus aprendizajes a través de redes sociales (en su perfil @BielayTierra) y, una vez finalizada la ruta, mediante textos, vídeos y podcasts que se publicarán en su web.

El equipo de Biela y Tierra trabajando

El equipo de Biela y Tierra trabajando / Biela y Tierra

La ruta se pone en marcha tras la culminación de un Laboratorio de Innovación Social desarrollado con entidades expertas locales y facilitado junto a la Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global de la Universidad de Zaragoza, un proceso participativo que ha servido para diagnosticar los desafíos del sistema agroalimentario insular y definir las preguntas que guiarán las entrevistas con las “buenas prácticas” identificadas.

El trabajo de campo se articulará en torno a dos ejes: por un lado, el análisis del estado de la ruralidad balear como base de la soberanía alimentaria; por otro, el papel de las iniciativas locales frente al cambio climático y la crisis energética, a través de la metodología ODS Rural Labs, adaptada al contexto balear.

Además, el proyecto prevé presentaciones públicas abiertas en cada isla. En Ibiza, está programada una sesión el 5 de febrero en Santa Eulària, a las 18.30 horas, para dar a conocer el proyecto y sus resultados a la población.

Noticias relacionadas y más

“Pedaleando por la sostenibilidad, nuestra alimentación como motor de cambio” cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de las subvenciones destinadas a la implementación de la Agenda 2030. Como cierre, a finales de marzo se celebrará una jornada de clausura en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), concebida como espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro de la soberanía alimentaria en las islas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
  2. Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
  3. La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
  4. Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
  5. Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
  6. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
  7. Ibiza registra la mañana más fría del invierno
  8. El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa

Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel

Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel

Comedias, drama social y cine premiado: así es el primer trimestre de ‘Anem al cine’ en Ibiza

Denuncian peligro en un parque infantil de Ibiza: columpios oxidados, basura y grafitis en Cala de Bou

Colegios e institutos de Ibiza y Formentera tendrán estaciones meteorológicas

Colegios e institutos de Ibiza y Formentera tendrán estaciones meteorológicas

Una ruta en bici por Ibiza para promocionar el producto agroalimentario autóctono: 'Pedaleando por la sostenibilidad' llega en febrero a la isla

Una ruta en bici por Ibiza para promocionar el producto agroalimentario autóctono: 'Pedaleando por la sostenibilidad' llega en febrero a la isla

Resuelto el misterio del ganador de los 9.000 euros de compras en un día en Ibiza

Resuelto el misterio del ganador de los 9.000 euros de compras en un día en Ibiza

El debate sobre los avisos de controles de tráfico en Ibiza estalla en redes: "¿Por qué si lo hace Google no pasa nada?"

El debate sobre los avisos de controles de tráfico en Ibiza estalla en redes: "¿Por qué si lo hace Google no pasa nada?"

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros
Tracking Pixel Contents