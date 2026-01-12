Una ruta en bici por Ibiza para promocionar el producto agroalimentario autóctono: 'Pedaleando por la sostenibilidad' llega en febrero a la isla

Ibiza y Formentera serán protagonistas a partir del 4 de febrero de la ruta 'Pedaleando por la sostenibilidad', una iniciativa impulsada por Biela y Tierra Baleares para visibilizar proyectos agroalimentarios locales que se presentan como alternativas resilientes ante retos como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la despoblación rural o la dependencia del turismo.

La propuesta, que arranca esta semana y recorrerá Menorca, Ibiza, Formentera y Mallorca entre enero y marzo, plantea un viaje sobre dos ruedas para “demostrar que otro modelo de desarrollo es posible y ya está en marcha”, poniendo el acento en las experiencias que ya aplican en su día a día los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en territorios insulares, según explican desde la asociación.

En el caso de las Pitiusas, el equipo de Biela y Tierra pedalará por Ibiza y Formentera del 4 al 21 de febrero, con la intención de conocer de cerca iniciativas rurales y trasladar sus aprendizajes a través de redes sociales (en su perfil @BielayTierra) y, una vez finalizada la ruta, mediante textos, vídeos y podcasts que se publicarán en su web.

El equipo de Biela y Tierra trabajando / Biela y Tierra

La ruta se pone en marcha tras la culminación de un Laboratorio de Innovación Social desarrollado con entidades expertas locales y facilitado junto a la Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global de la Universidad de Zaragoza, un proceso participativo que ha servido para diagnosticar los desafíos del sistema agroalimentario insular y definir las preguntas que guiarán las entrevistas con las “buenas prácticas” identificadas.

El trabajo de campo se articulará en torno a dos ejes: por un lado, el análisis del estado de la ruralidad balear como base de la soberanía alimentaria; por otro, el papel de las iniciativas locales frente al cambio climático y la crisis energética, a través de la metodología ODS Rural Labs, adaptada al contexto balear.

Además, el proyecto prevé presentaciones públicas abiertas en cada isla. En Ibiza, está programada una sesión el 5 de febrero en Santa Eulària, a las 18.30 horas, para dar a conocer el proyecto y sus resultados a la población.

“Pedaleando por la sostenibilidad, nuestra alimentación como motor de cambio” cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de las subvenciones destinadas a la implementación de la Agenda 2030. Como cierre, a finales de marzo se celebrará una jornada de clausura en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), concebida como espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro de la soberanía alimentaria en las islas.