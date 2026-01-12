La reforma provoca más retrasos en los juzgados de Ibiza: «Está todo muy parado»

Jueces, abogados, funcionarios, todos temían que la culminación de la reforma judicial podría provocar nuevos retrasos en la justicia ibicenca y así ha sido. El nuevo Tribunal de Instancia todavía se encuentra en plena pase de asentamiento, una mutación obligatoria en todo el país al amparo de la Ley de Eficiencia, y el resultado durante los primeros días de enero ha sido que todo el engranaje judicial se ha visto frenado por este cambio que no va acompañado de una mayor inversión. Usando una vieja expresión, toca arar con los mismos bueyes que había antes, solo que organizados de otra manera.

El juez decano de Ibiza y Formentera, Sergio González, habla de «auténtico desastre» para calificar lo que todos los trabajadores de los juzgados se encontraron con el cambio de año: una tormenta perfecta provocada por fallos informáticos, mudanzas de expedientes a despachos situados en otras plantas y un nuevo reparto de personal que, por el momento, no parece estar funcionando con la eficiencia que se espera conseguir a medio plazo.

«Lo primero es que son malas fechas porque mucha gente estaba disfrutando de sus días de vacaciones» de Navidad, con lo cual «las plantillas estaban tiritando». «Los sistemas informáticos han dado errores y no ha sido posible registrar nuevos procedimientos, por lo que eso va a crear un tapón que ya se irá digiriendo. El mecanismo no está funcionando y está todo muy parado», resume el juez decano a Diario de Ibiza.

Queja «generalizada»

En cuanto a la reorganización interna del personal de los juzgados realizada desde el Ministerio de Justicia, que desde el día 1 se dividen en tres servicios (general, tramitación y ejecución), remarca que hay una «queja generalizada por parte de los jueces», en el sentido de que «se ha destinado demasiado personal al de ejecución y muy poco al de tramitación», que es precisamente «donde está el tapón».

«Las plantillas que se han atribuido a cada sección están descompensadas. Al servicio de ejecución se han atribuido muchísimo más personal, e incluso más cualificado, con mayores conocimientos y experiencia, que al servicio de tramitación, con lo cual queda muy descompensado, tanto en número como en capacidad», agrega el decano de los jueces.

Pese a que «la situación en algunos juzgados es dramática», en el sentido de que cuentan con «un personal muy justo, inferior al que disponían antes», González da un plazo de seis meses para ver si la reforma ha logrado conseguir su objetivo. «Todo lo que no pase por inversión en medios no va a servir para nada, pero igual estoy equivocado... Al menos que no sea una debacle», se conforma.

Funcionarios como una lotería

Por su parte, la jueza titular de otro juzgado ibicenco coincide en que hay «bastante follón» durante estos primeros días. «Antes teníamos unos funcionarios adjudicados para cada juzgado. Ahora, como si fuera la lotería, han metido a todos esos funcionarios en una bola, han sacado los números y así se han repartido las materias», compara.

El sistema anterior se basaba en que los funcionarios se repartían los expedientes en función de su número, es decir, «uno se encargaba de los que acaban en nueve y otro de los que acaban en cuatro, por ejemplo», pero ahora todo eso «ha saltado por los aires».

«Un poco de follón»

«Yo estoy mandando resoluciones sin saber qué funcionario lo lleva por el nuevo reparto. Dios dirá, que nos pille confesados», resume con ironía. De momento, los jueces comparten el objetivo de «sacar y agilizar asuntos» a la máxima velocidad que les permita la nueva situación.

Pepita Juan, secretaria coordinadora en las Pitiusas del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y directora del servicio común general, es más optimista y desmiente que los problemas informáticos hayan impedido el registro de nuevos asuntos en los juzgados. «Hay un poco de follón, pero dentro de lo previsible».

Y en opinión de Eva María Cardona, abogada y miembro de la junta de gobierno del Icaib, el nuevo escenario exige «prudencia». «Hay que dejar pasar un tiempo para poder comprobar si el nuevo sistema contribuye a una Administración de Justicia más eficiente o no. En cualquier caso, la abogacía sigue reivindicando medios, los medios necesarios y suficientes para que la Administración de Justicia sea realmente el servicio eficaz y ágil que la sociedad requiere», reclama.