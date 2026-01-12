El álbum
Reciclaje y creatividad en la granja
Con materiales reciclados y mucha imaginación, un grupo de niños aprende a elaborar figuras de búhos (que también podrían ser de otros animales), en la granja orgánica Juntos Farm de Santa Gertrudis, donde además de desarrollar su creatividad, los menores pueden aprender sobre agricultura regenerativa y disfrutar de un día de campo los sábados.
