Rebranding Ibiza Sabors

Sabors d’Eivissa es una iniciativa impulsada por el Consell de Ibiza que nació en 2012. Este proyecto gastronómico se centra en visibilizar y reivindicar la labor de los establecimientos de la isla adheridos a la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), que apuestan en sus cocinas por el producto local. Tras 13 años de trayectoria, la iniciativa se ha reinventado y presenta este lunes por la mañana, en Vara de Rey, su nueva campaña de rebranding.

La nueva estrategia comunicativa persigue un objetivo que explica, durante el acto celebrado este lunes, la técnica de Restauración de Pimeef, Eva Cano: "Queríamos darle una proyección diferente a Sabors d’Eivissa, porque buscamos que la marca llegue más lejos y sea más efectiva. Para ello, se llevará a cabo un control para asegurarnos de que los restaurantes adheridos cumplan con las exigencias de consumo real de producto local". Y añade: "Quienes las cumplan intentaremos que se sientan satisfechos de pertenecer a la marca; quienes no, deberán abandonarla, ya que su presencia resta credibilidad".

La principal novedad es la creación de categorías en función del porcentaje de producto local que utilicen los comercios en sus platos: Origen (entre el 20 % y el 30 %), Compromiso (del 31 % al 40 %) y Excelencia (a partir del 40 %). Sobre esta última, Cano señala que es "el summum del summum".

"Lo importante es el consumo de producto local"

En la actualidad, 40 negocios vinculados a Pimeef forman parte de Sabors d’Eivissa. No obstante, Cano matiza que la intención de la iniciativa no es ampliar el número de comercios adheridos: "Nuestro propósito es que aumente el consumo de producto local. Nos da igual si son 20, 30 o 40 restaurantes, ya que esa cifra no es lo importante. Eso sí, los que estén deben ser un fiel reflejo de la calidad del consumo local".

La colaboración entre Pimeef y Sabors d’Eivissa comenzó hace cinco años. Desde entonces, ambas entidades buscan "concienciar sobre el enorme valor del producto local y de todo lo que se esconde detrás". "Hay muchas personas y familias trabajando para que estos productos tan deliciosos lleguen a la mesa de todos los hogares ibicencos". Ante ello, considera que "poco a poco el mensaje está calando, aunque es un proceso que requiere tiempo".

