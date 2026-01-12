Un plan quirúrgico bajo tierra para aprovechar el agua depurada en Ibiza

Una de las medidas acuciantes para resolver la falta de recursos hídricos en Ibiza es el reaprovechamiento de las aguas depuradas. Aunque las lluvias del último trimestre del año han supuesto cierto alivio para unos acuíferos esquilmados en verano, desde el sector agrícola no dejan de insistir en que no se debe bajar la guardia ni relajarse a la hora de impulsar medidas para paliar nuevos y previsibles periodos de escasez.

En la isla de Ibiza, al igual que en el conjunto de Balears, se depura la práctica totalidad de las aguas residuales de los núcleos urbanos. Todo este caudal es potencialmente aprovechable para el riego en el campo o el baldeo de calles, con el consiguiente ahorro de los recursos extraídos del subsuelo. Sin embargo, el último informe de saneamiento de la empresa autonómica Abaqua, correspondiente a 2024, revela unos tristes resultados: de un total de 11,3 hectómetros cúbicos (hm³), solo se aprovechó el 3,88%. Es decir, 10,8 hm³ (10.800 millones de litros) se arrojan en el mar.

¿A qué se debe este desperdicio? La inmensa mayoría del agua que se depura en las estaciones de la isla adolece de un exceso de salinidad. Ni tan siquiera puede aprovecharse todo el volumen tratado en la nueva depuradora de sa Coma, la que cuenta con la tecnología más avanzada, adonde se encauzan todas las aguas residuales generadas en la ciudad de Ibiza.

El origen del problema se encuentra en las redes de saneamiento municipales, afectadas por intrusiones de agua marina debido a un mantenimiento deficiente o a que no se emplearon los materiales adecuados en el momento de su construcción.

La solución prevista

Para corregir estas anomalías, el Ayuntamiento de Ibiza recurrió al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para preparar un proyecto que va a requerir una meticulosa intervención en el subsuelo de la ciudad. Después de evaluar la red de alcantarillado, una operación para la que se han llegado a utilizar robots, ahora se encargarán los trabajos para acabar con las infiltraciones de agua marina, sustituyendo algunos colectores, sellando los puntos de intrusión por fisuras en las canalizaciones o aquellos pozos de registro que no están correctamente impermeabilizados.

Imagen de uno de los pozos de registro donde se infiltra agua marina. / DI

Buena parte de estas operaciones se van a llevar a cabo sin necesidad de cambiar tuberías ni de excavaciones, gracias al uso de mangueras neumáticas recubiertas de fibra de vidrio impregnada con resinas: una vez hinchadas, se adaptan a las paredes interiores del tubo hasta que queda fijada una capa impermeabilizadora.

En principio, la adjudicación de estos trabajos ya se encuentra en la fase final de la licitación pública y podrían iniciarse en un breve espacio de tiempo. La mesa de contratación ya ha seleccionado una de las cuatro ofertas presentadas al concurso, la de Aqualia, la misma empresa que es la concesionaria del servicio municipal de aguas de la ciudad. No obstante, el contrato aún no está formalizado, a la espera de que se acabe de evaluar toda la documentación exigida.

La propuesta de Aqualia, con un presupuesto de 1.454.668 euros, no fue la primera opción elegida como más ventajosa en el proceso, según consta en la documentación pública disponible. La empresa Servicios Técnicos de Limpieza S. L. (Stilma) fue inicialmente elegida para la adjudicación de los trabajos, pero después no pudo acreditar toda la documentación requerida y quedó descartada.

Los principales focos de intrusión marina en la red de alcantarillado se encuentran en Talamanca y en el área que comprende el puerto, es Pratet y Vara de Rey. Se trata de unas zonas donde las canalizaciones se encuentran a nivel de la capa freática o incluso por debajo.

A principios de año, el Ayuntamiento de Ibiza ya acometió una actuación piloto en dos puntos problemáticos de Talamanca, que redujeron a la mitad la intrusión de agua marina en la estación de bombeo de esta zona, así como en otros tres del puerto. Sin embargo, las actuaciones de mayor envergadura se llevarán a cabo con las próximas obras subvencionadas con el ITS, que tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

Las actuaciones

Las medidas programadas difieren en función de cada una de estas zonas. Así, en Talamanca, donde se renovó la red de canalizaciones en 2020, los problemas se centran en los pozos de registro, que en su momento se construyeron de obra y no son estancos. Así, de un total de 46 pozos en esta área, 21 están afectados por infiltraciones y se sellarán con resinas y morteros. También se debe intervenir en un tramo de la Avinguda 8 d’Agost donde, a pesar de que se ejecutó una nueva red de saneamiento, se dejó el tramo antiguo conectado. Este viejo ramal sigue aportando agua marina, por lo que debe ser desconectado.

En el puerto, se deben reparar tres pozos de registro. En esta zona quedan tramos de la red de fibrocemento y se deben rehabilitar varios colectores con el método del encamisado, instalando nuevas tuberías dentro de las que están dañadas.

De solventarse con éxito estas anomalías en Vila, aún quedarán los problemas de exceso de salinidad en el agua tratada en las depuradoras de Abaqua en Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. En cambio, las estaciones gestionadas por esta empresa pública en Sant Vicent y Sant Joan reaprovechan el 100% de su caudal, que se recarga en los acuíferos. Otra cosa es la deficiente depuradora de Portinatx, que ahora es de titularidad municipal y que será renovada por otra nueva planta a cargo del Govern.