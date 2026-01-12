Denuncian peligro en un parque infantil de Ibiza: columpios oxidados, basura y grafitis en Cala de Bou

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sant Josep denuncia el estado “deplorable” en el que, según señala, se encuentra el parque infantil situado en la avenida Sant Agustí, en Cala de Bou. Los socialistas aseguran que se trata de un espacio público pensado para el ocio de los menores que presenta un nivel de deterioro que consideran "inaceptable" y que, además, puede comprometer la seguridad de los niños y niñas que lo utilizan.

Según el PSOE, el parque acumula numerosas deficiencias: juegos rotos y en situación de abandono, con piezas desmontadas o directamente inutilizables; grafitis y pintadas vandálicas en gran parte del recinto; suciedad y una falta evidente de mantenimiento; elementos metálicos oxidados y deteriorados; pavimento agrietado y en mal estado; y restos de materiales y basura repartidos por la zona.

El PSOE acusa al Ayuntamiento de "dejadez"

Para el grupo socialista, el resultado es un parque que debería ser un lugar seguro y agradable para las familias de Cala de Bou, pero que se ha convertido en una imagen de dejadez por parte del Consistorio. En este sentido, reclaman que los niños del municipio dispongan de áreas públicas “dignas, seguras y bien cuidadas”, y que las familias puedan contar con espacios de juego en condiciones adecuadas.

Uno de los columpios rotos / PSOE

El PSOE insta al Ayuntamiento a actuar “con rapidez” y a poner en marcha protocolos de mantenimiento que eviten que situaciones similares se repitan en otros puntos del municipio. Además, sostiene que el problema no se limita a este parque en concreto, y asegura que el estado de conservación de los espacios municipales es “cada vez más deficiente”, citando como ejemplo zonas como Caló de s’Oli, otros parques infantiles e incluso instalaciones deportivas.