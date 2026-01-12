Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros

La inmobiliaria Tucasa.com oferta un piso de un dormitorio y vistas a la bahía de Sant Antoni, en venta por 280.000 euros.

La casa, de 50 metros cuadrados, se encuentra en la zona de Cala de Bou, en un quinto piso con ascensor, según describe el anuncio. La urbanización tiene piscina comunitaria y un restaurante propio, detallan.

La vivienda ofrece un dormitorio amplio con baño en suite, un salón con luz natural y armarios empotrados. Cuenta también con calefacción, aire acondicionado y orientación este, "lo que garantiza confort durante todas las estaciones". Además, se vende completamente amueblado.

No obstante, "actualmente se encuentra alquilado con contrato anual, lo que lo convierte en una opción sólida para inversión", apunta la inmobiliaria.