Vivienda
Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros
La casa se encuentra en Cala de Bou
La inmobiliaria Tucasa.com oferta un piso de un dormitorio y vistas a la bahía de Sant Antoni, en venta por 280.000 euros.
La casa, de 50 metros cuadrados, se encuentra en la zona de Cala de Bou, en un quinto piso con ascensor, según describe el anuncio. La urbanización tiene piscina comunitaria y un restaurante propio, detallan.
La vivienda ofrece un dormitorio amplio con baño en suite, un salón con luz natural y armarios empotrados. Cuenta también con calefacción, aire acondicionado y orientación este, "lo que garantiza confort durante todas las estaciones". Además, se vende completamente amueblado.
No obstante, "actualmente se encuentra alquilado con contrato anual, lo que lo convierte en una opción sólida para inversión", apunta la inmobiliaria.
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa