Atención conductores de Ibiza: cierra la calle principal de Santa Eulària por obras

El Ayuntamiento de Santa Eulària iniciará el próximo miércoles una actuación de mejora en la calle Sant Jaume, en el tramo entre la plaza de España y el Passeig de s’Alamera, con el objetivo de incrementar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación en una de las zonas con mayor tránsito diario del municipio.

La intervención responde al deterioro del pavimento actual, compuesto por adoquines que, en su mayoría, se encuentran sueltos. Esta situación, sumada al intenso paso de motocicletas, vehículos y camiones de gran tonelaje, supone un riesgo para la circulación vial y un potencial peligro para la seguridad pública. El coste total de la actuación asciende a 48.253,18 euros y está previsto que los trabajos finalicen el próximo 29 de enero.

Infografía de la renovacion del pavimento calle Sant Jaume. / A.S.E.

Las obras

Para solucionar esta problemática, el Consistorio sustituirá el adoquinado existente por hormigón impreso de alta resistencia, una solución más duradera que permitirá evitar las continuas reparaciones que requiere el firme actual y reducir la peligrosidad derivada de su deterioro. Además, las obras incluirán reparaciones adicionales en la zona para garantizar un resultado final homogéneo y seguro.

De manera paralela, y aprovechando el desarrollo de las obras, la empresa Aqualia llevará a cabo la instalación de nuevas tuberías destinadas al transporte de agua en este tramo, con el fin de optimizar la intervención y evitar futuras afectaciones en la vía.

Cambios en el tráfico

Las obras obligarán a cerrar al tráfico la calle Sant Jaume a partir del miércoles, desde las 8 horas, en el tramo comprendido entre la plaza de España y el Passeig de s’Alamera. Este corte provocará la interrupción del paso a la altura de las calles Mariano Riquer Wallis y Vicente Juan Albanell, mientras que los vehículos procedentes de la calle del Mar deberán realizar el giro por la calle Sant Joan.

Asimismo, los vehículos pesados serán desviados por la calle Margarita Ankermann para facilitar la fluidez del tráfico en esta zona del municipio mientras duren los trabajos. Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han lamentado las molestias que estas obras puedan ocasionar y han agradecido la comprensión y colaboración de vecinos y conductores.