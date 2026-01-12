El norte de Ibiza roza los 0 grados

Sant Joan de Labritja ha amanecido este lunes con 2 grados, un registro que deja al norte de Ibiza muy cerca de la helada, en una madrugada marcada por el frío en buena parte de Baleares, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha explicado a Europa Press que el archipiélago arranca la semana bajo la influencia del anticiclón, con tiempo estable al menos hasta el jueves 15 de enero. La previsión apunta a cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas, mientras que las brumas matinales previstas en Mallorca el martes y el miércoles se extenderán el jueves a todas las islas, cuando se esperan bancos de niebla de madrugada y a primeras horas.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé que remonten a lo largo de la semana e incluso lleguen a situarse por encima de los valores normales para la época. Las máximas se moverán, en general, entre 15 y 17 ºC el lunes y el jueves, y entre 16 y 19 ºC el martes y el miércoles. Las mínimas oscilarán normalmente entre 4 y 10 ºC, aunque en la madrugada del lunes se han observado valores por debajo de ese rango, como el de Sant Joan.

En el resto de Baleares, la madrugada ha dejado registros de 0 ºC en varios puntos de Mallorca, como Escorca-Lluc o Campos, y de 3 ºC en Ciutadella (Cala Galdana), en Menorca, según los datos facilitados.

Lluvias para el fin de semana

La estabilidad, sin embargo, podría romperse con la llegada de una vaguada a partir del viernes 16 de enero. Para esa noche no se descartan lluvias ocasionales y aisladas, que podrían ser más intensas y generalizadas el sábado 17.

La Aemet advierte de que la inestabilidad podría alargarse durante el fin de semana y la primera mitad de la semana siguiente, aunque, al quedar aún varios días, será necesario seguir la evolución de los modelos.