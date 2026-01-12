Resuelto el misterio del ganador de los 9.000 euros de compras en un día en Ibiza

Finalmente se ha resuelto el misterio. Ya se sabe quién es el ganador de los 9.000 euros para gastar en una jornada de compras en el comercio de Ibiza, el popular concurso de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef). El pasado viernes se celebró el sorteo para conocer al agraciado. Una mano inocente sacó su boleto entre los alrededor de 70.000 que entraban este año en el sorteo, un récord absoluto.

Los responsables de la Pimeef explicaron a los medios que asistían al sorteo que no podían hacer público el nombre del ganador hasta que no hablaran con él. Sólo dijeron que era un vecino de Sant Joan y que la papeleta escogida al azar se había sellado en un comercio de esa localidad, en concreto, en la librería Labritja

Ahora, la Pimeef ha compartido el nombre, y hasta una foto, del ganadro: se trata de Bartolomé Torres, a quien ya le han pasado la lista de los 200 comercios que han participado en la iniciativa para que pueda diseñar la mañana de compras. Su objetivo, consumir los 9.000 euros. Con unas normas, eso sí, no puede gastar más de 900 euros en cada establecimiento y, además, deberá consumir al menos 300 en la librería que le dio la suerte.

El día 23 de enero será el día en que Bartolomé se enfrentará a su particular maratón de compras por la isla.