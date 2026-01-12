La madre de Sol Yapura, víctima de un atropello mortal en Ibiza: "Quiero justicia, me la dejaron tirada y abandonada"

La frase, pronunciada entre lágrimas por la madre de Sol Yapura en un programa de la televisión argentina, resume el dolor y la indignación de una familia rota por la pérdida de la joven de 35 años, atropellada mortalmente en Ibiza hace tres años, cuando cruzaba un paso de peatones. La mañana de este lunes tenía prevista la celebración del juicio, pero ha sido aplazada al prócimo 3 de junio por falta de testigos y datos clave para el proceso judicial.

A miles de kilómetros de distancia, sus padres y su hijo siguen el caso con angustia, intentando entender qué ocurrió aquella madrugada y reclamando que la muerte de Sol no quede impune. Sol Yapura, de nacionalidad argentina y natural de Rosario, llevaba seis años residiendo en la isla, donde había llegado por motivos laborales. “Mi nieto iba a viajar este fin de año a Ibiza para reencontrarse con su mamá”, explicó su madre, recordando que el hijo de Sol, de 17 años, esperaba cumplir la mayoría de edad para poder reunirse con ella.

La indignación de la familia se ha visto incrementada por las circunstancias que rodearon el atropello. “Todavía no tenemos claro qué pasó”, lamenta la madre de la víctima, que insiste en que su hija fue abandonada tras el impacto. El padre de Sol llegó a asegurar públicamente que la conductora que atropelló a su hija se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, aunque las pruebas practicadas posteriormente dieron negativo. No obstante, estas se realizaron tiempo después del suceso, ya que la conductora se dio a la fuga y abandonó el cuerpo de la víctima en el lugar.

Sol Yapura en una imagen publicada en redes sociales. / Instagram

El atropello

Los hechos se remontan a la medianoche del 23 de septiembre de 2023. Sol Yapura fue atropellada cuando cruzaba un paso de cebra en el primer cinturón de ronda de Ibiza, a la altura de ses Feixes, en el tramo que conecta el polígono de es Gorg con el puerto. La conductora abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima y se dio a la fuga, aunque horas más tarde se presentó voluntariamente en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza.

En el ámbito judicial, la conductora está acusada de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente. El juicio, que estaba previsto para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, ha sido suspendido debido a la ausencia de varios testigos y de dos peritos —uno médico y otro técnico—, además de no haberse alcanzado un acuerdo de conformidad entre las partes. La vista oral se celebrará finalmente el próximo 3 de junio a las 11 horas.

Amigos de Sol Yapuria reunidos a la puerta de los juzgados de Ibiza / J.A. Riera

Familiares y amigos apoyan a Sol

A las puertas del juzgado, una docena de amigos de Sol se han congregado en un emotivo acto de recuerdo, mientras la familia seguía la evolución de la jornada desde Argentina, en plena madrugada. El abogado de la acusación, Alejandro Betoret, solicita un total de siete años de prisión para la acusada —cuatro por homicidio por imprudencia grave y tres por abandono—, además de una indemnización de 600.000 euros.

Cinco meses más de espera separan ahora a la familia de Sol Yapura de un nuevo capítulo judicial. Mientras tanto, el dolor y la exigencia de justicia siguen intactos, sostenidos por una sola petición que se repite desde Rosario hasta Ibiza: que la muerte de Sol no quede en el olvido.