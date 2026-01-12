El anuncio del presidente del Consell de Formentera a través de una entrevista en Diario de Ibiza de que esta será su última legislatura como político. Óscar Portas abandona y asegura, en un arranque de sinceridad, que lo hace porque "ha sido duro". "No por el trabajo en sí", matiza, "sino por las personas que te encuentras enfrente. Hay mucha maldad y no es bueno ni para mí ni para mi entorno familiar". Todo un aviso a navegantes.

Llama la atención

La propuesta del expresidente del Gobierno durante la Transición, Adolfo Suárez, de la UCD, para fijar un límite máximo a la compra de propiedades territoriales por parte de ciudadanos extranjeros en Balears. Fue en enero de 1979 y, con esta medida, el Gobierno intentaba equilibrar la apertura económica del país con la necesidad de ordenar un crecimiento turístico e inmobiliario que ya empezaba a generar tensiones.

El éxodo continuo de residentes en Balears a países extranjeros, especialmente a Francia y Reino Unido, aunque también a Alemania, Bélgica e incluso Argentina y Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de baleares que viven fuera de las fronteras nacionales se ha incrementado en más de mil en los últimos tres años, hasta alcanzar los 12.721.