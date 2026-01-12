Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel

El juicio por el atropello mortal de la argentina Sol Yapura, previsto para este lunes por la mañana, se ha suspendido debido a la ausencia de varios testigos y dos peritos, uno médico y otro técnico. Tampoco ha habido acuerdo de conformidad, pese a un ofrecimiento de la defensa que implicaba evitar que la conductora ingresara en prisión, y el juicio finalmente se celebrará el próximo 3 de junio a las 11 horas de la mañana.

Las partes estaban citadas a las 9.45 horas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza y, media hora antes, una docena de amigos de Sol Yapura se congregó a las puertas de la sede judicial en un emocionado recuerdo de su amiga, cuya familia iba a ser puntualmente informada de cualquier novedad, muy atenta a la evolución de la jornada judicial en plena madrugada en Argentina.

Todos deberán esperar cinco meses para conocer el siguiente capítulo de esta historia que arrancó en la medianoche del 23 de septiembre de 2023, cuando Sol fue atropellada mientras cruzaba un paso de cebra con semáforo en el primer cinturón de ronda de Ibiza, el que comunica el polígono de es Gorg con el puerto.

El abogado de la acusación, Alejandro Betoret, reclama un total de siete años de cárcel para la conductora por dos delitos distintos: cuatro años por homicidio por imprudencia grave y tres años por abandono del lugar de los hechos, así como una indemnización de 600.000 euros.

Acuerdo rechazado por la acusación

Por su parte, la defensa, que ha declinado realizar declaraciones, ofrecía aceptar un total de tres años con una fórmula que evitaría a la acusada pisar la cárcel, ya que suponía cumplir un año y medio por cada delito, por debajo de los dos años que garantizan la entrada en prisión. Respecto a la indemnización, la defensa también reclamaba una rebaja al considerarla elevada, pero sin llegar a concretar una nueva cifra.

La familia de Sol, en permanente contacto telefónico con los amigos de la fallecida, rechazó de plano cualquier proposición que no implique que la conductora sea encarcelada, por lo que decayó la posibilidad de un acuerdo, y finalmente tampoco hubo juicio debido a las mencionadas ausencias.

Una imagen de Sol Yapura en Ibiza / D.I.

Betoret enumeró los motivos por los que considera que el homicidio merece una tipificación de imprudencia grave: "Por atropellar a más velocidad de la normal, por saltarse un semáforo y un paso de cebra, por tener las cuatro ruedas desgastadas, que es lo que iba a certificar uno de los peritos, y por carcer del seguro obligatorio". Además, aclaró que la conductora sí contaba con carnet de conducir, al contrario de lo que se creía en un principio.

El abogado de la acusación también confirmó que intentó en varias ocasiones que se citara a la acompañante de la conductora, que ocupaba el asiento del copiloto en el momento del atropello, por el delito de omisión de socorro, pero que no tuvo éxito. "Lo pedí encarecidamente, pero el juez dijo que no. Lo recurrí y me volvió a decir que no. No sé qué ha pasado", contó, visiblemente sorprendido.

Un caso con incógnitas

Es una de las incógnitas que pesan sobre el caso, pero no la más llamativa. Repasando la secuencia de lo ocurrido en la noche de autos, surge una todavía más inexplicable: las siete horas que pasaron desde que se produjo el atropello hasta que la conductora se sometió a la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado negativo.

Un cuarto de hora después de la medianoche, Sol y su amigo Carlos, que ha viajado de Zaragoza a Ibiza para estar presente este lunes en el juicio, se dirigían caminando a una fiesta de cumpleaños. Carlos cruzó el semáforo en rojo, pero Sol prefirió esperar a que se pusiera en verde. Cuando cambió el disco empezó a cruzar, pero en ese momento fue embestida por un Ford Mondeo que se saltó el semáforo y que circulaba a una velocidad de entre 69 y 77 kilómetros por hora, según reflejó el atestado realizado por la Policía Local.

A consecuencia del brutal impacto, Sol voló 25 metros y sufrió diversas heridas muy graves que poco después le produjeron la muerte. Carlos, que no llegó a ver el impacto porque estaba de espaldas cuando se produjo, vio al Ford Mondeo escapando y fue el primero en asistir a Sol, que todavía tenía pulso, y en avisar a los servicios de emergencias.

La acusada y su acompañante escondieron el coche lejos del lugar del accidente y a las tres de la mañana se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional, donde no fueron retenidas ni sometidas a ninguna prueba de alcoholemia. Cuatro horas más tarde, a las siete de la mañana, recibieron una llamada de la Policía Nacional para que se presentaran de nuevo en la comisaria. Después de someterse al mencionado test de alcohol, con resultado negativo, quedaron en libertad.