Abortan 'in extremis' un intento de okupación en Sant Antoni: pillados cuando estaban cambiando las cerraduras

El dueño de una casa de campo en Cala Gració, en el municipio de Sant Antoni, se ha librado en el último momento de un intento de okupación perpetrado por dos individudos que huyeron a la carrera antes de que llegara la Guardia Civil.

El suceso se produjo el pasado sábado, concretamente a las 13.48 horas, cuando saltó la alarma del sistema de seguridad instalado en la finca. Inmediatamente, el vigilante acudió al lugar y comprobó que faltaba el candado en la cancela de entrada a la propiedad.

Al acceder a la interior de la finca, pilló 'in fraganti' a dos individuos mientras estaban cambiando las cerraduras de la casa, despues de haber desquiciado la puerta principal, que estaba apoyada sobre la pared. Además, las cajoneras del mueble de la entrada estaban abiertas y su contenido, revuelto.

A pregunta del vigilante, los dos individuos aseguraron que eran un electricista y un cerrajero, y que habían sido enviados por el propietario para colocar cerraduras nuevas. El vigilante acudió entonces a revisar la central de la alarma y compró que tenía varios cables cortados.

El propietario confirma que son intrusos

Alertado por la situación, se puso en contracto con la receptora de alarmas de la empresa GPS909, que a su vez llamó al propietario, quien aclaró que no había enviado a ningún trabajador a la finca y que desconocía la identidad de los intrusos.

Realizada esta comprobación, la empresa de seguridad solicitó la intervención de la Guardia Civil, que mandó una patrulla a la zona, aunque los agentes no pudieron detener a los okupas porque escaparon a la carrera antes de su llegada.