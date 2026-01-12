María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: "Viví todo tipo de horrores"

"Viví todo tipo de horrores". Así de clara se ha mostrado María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, sobre la que califica como su relación más tóxica. En su última publicación en redes sociales, un vídeo, la nieta de Abel Matutes se confiesa ya habla brevemente sobre algunos temas de los que, reconoce, habitualmente no mencionada nada en sus redes.

El primero de ellos, su familia: "Siendo todo lo familiar que soy siento que siempre he hablado muy poquito o casi nada de mi familia, de la empresa, de que mi abuelo fue político...". La influencer, que también es novia del campeón del mundo de Motoi GP Jorge Martín, señala que cada vez lo hacen "con más soltura", pero explica que el principal motivo es que desde que comenzó en redes, la intentado "desde siempre" proteger a su familia de las críticas.

"Las críticas que van hacia mi familia me duelen"

"Las críticas a mi persona no me afectan, me da completamente igual lo que se pueda pensar de mí, sin embargo, las críticas que van hacia mi familia sí que me duelen y creo que es una forma de protegerme diciendo si no hablo de mi familia no opinan de mi familia no se meten con mi familia y no me pueden hacer daño", comenta en un vídeo en el que se la ve maquillándose en el jardín de un resort de su familia en Punta Cana, donde ha pasado unas vacaciones. Eso sí, señala ser consciente de que "ni en la política ni en ninguna ocasión" es posible tener a "todo el mundo" a favor. Además, sabe que "todo el mundo va a opinar lo que quiera".

Esa relación tóxica es otro de los temas sobre los que habla por primera vez para sus seguidores: "Una relación muy muy tóxica que viví. Me pilló siendo una niña, yo tenía 16 años y mi pareja de entonces tenía 22. Yo estaba en un momento en el que yo era una niña inocente, una niña feliz, una niña que se comía el mundo, que se enamoró locamente de un persona que, sinceramente, me podía querer mucho, pero no me quería nada bien". "Viví todo tipo de horrores en esa relación", continúa María Monfort, que explica que si nunca hasta ahora había hablado de eso era "por respeto a esa persona" de la que, promete: "Nunca mencionaría su nombre".

Cree que hablando de ello puede ayudar a alguna otras personas que hayan estado en su misma situación y, por eso, se ha decidido a contarlo.

"Es más fácil decir que vivo del cuento y que no doy palo al agua"

El último de los temas sobre los que se estrena con sus seguidores es claro: "A qué me dedico yo fuera de las redes sociales". Asegura sentirse "infinitamente afortunada" de poder trabajar en redes, pero matiza: "Estudié una carrera y al salir, después de la universidad, ejercí de aquello para lo que estudié. Me dedico a las redes sociales además de trabajar para una empresa que no tiene nada que ver con la empresa de mi familia".

"Hago una jornada, como todo el mundo", insiste antes de lamenta que para mucha gente sea "más fácil opinar, decir que una vive del cuento, del dinero de su familia y que no da palo agua", explica. "No es así", zanja la influencer, acabando de maquillarse.