Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza

Un hombre de 49 años, residente en la isla, ha resultado herido grave este domingo tras sufrir un atropello en la salida de Sant Rafel, según ha informado el servicio de emergencias 061.

Los hechos ocurrieron a las 22.40 horas, cuando se comunicó al Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) el atropello de un hombre por un turismo que circulaba a gran velocidad y se dio aviso a los cuerpos de seguridad, que acudieron de inmediato al lugar.

A su llegada, el equipo sanitario atendió y estabilizó al herido, que fue trasladado al Hospital Can Misses con politrauma grave, según informan desde emergencias.