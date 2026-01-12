Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
El accidente se produjo en la salida de Sant Rafel hacia Ibiza
Un hombre de 49 años, residente en la isla, ha resultado herido grave este domingo tras sufrir un atropello en la salida de Sant Rafel, según ha informado el servicio de emergencias 061.
Los hechos ocurrieron a las 22.40 horas, cuando se comunicó al Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) el atropello de un hombre por un turismo que circulaba a gran velocidad y se dio aviso a los cuerpos de seguridad, que acudieron de inmediato al lugar.
A su llegada, el equipo sanitario atendió y estabilizó al herido, que fue trasladado al Hospital Can Misses con politrauma grave, según informan desde emergencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa