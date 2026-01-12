Ibiza Sabors busca "el sumun del sumun" de la gastronomía de la isla con producto local

Ibiza Sabors da un paso más en su apuesta por el producto de proximidad con la creación de un sistema de categorías que clasifica a los restaurantes según el porcentaje de producto local que utilizan en sus cocinas. La iniciativa, impulsada por el Consell de Ibiza y la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), inauguró la mañana de este lunes en Vara de Rey su nueva etapa.

La novedad principal es la implantación de tres niveles —Origen, Compromiso y Excelencia— que distinguen a los establecimientos en función de su grado de compromiso con el producto local. La categoría Origen agrupa a los restaurantes que emplean entre un 20% y un 30% de producto de proximidad; Compromiso, a los que alcanzan entre el 31% y el 40%, y Excelencia a aquellos que superan el 40%. Sobre esta última, Cano señala que es "el sumun del sumum".

Además, aunque durante la ceremonia, que empieza con una actuación de ball pagès de la Colla de l'Horta, no se concretan los detalles, el nuevo reglamento contempla un procedimiento para garantizar que la restauración y su relación con los productos de kilómetro cero sea más sostenible.

El nuevo sistema va acompañado de mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estos porcentajes. "Queríamos darle una proyección diferente a Sabors d’Eivissa y que la marca sea más efectiva", explica la técnica de restauración de Pimeef, Eva Cano, quien subraya que los restaurantes que no cumplan los requisitos "deberán abandonar el sello, ya que su presencia resta credibilidad".

"Lo importante no es el número de restaurantes adheridos, sino el consumo de producto local"

En la actualidad, hay 40 establecimientos gastronómicos vinculados a Pimeef que forman parte de Ibiza Sabors /Sabors d’Eivissa. Sin embargo, Cano matiza que la intención de la iniciativa no es ampliar el número de comercios adheridos: "Nuestro propósito es que aumente el consumo de producto local. Nos da igual si son 20, 30 o 40 restaurantes, ya que esa cifra no es lo importante. Eso sí, los que estén deben ser un fiel reflejo de la calidad del consumo local".

Ball pagès en el acto de presentación de la nueva imagen de marca de Ibiza Sabors. / J.A. Riera

La iniciativa, que nació en el año 2012 y cuya colaboración con Pimeef se inició hace cinco años, persigue reforzar el reconocimiento social del producto local y del trabajo que hay detrás de su producción. "Hay muchas personas y familias implicadas para que estos productos lleguen a las mesas", señala Cano, que considera que la concienciación "avanza, aunque es un proceso gradual". Y agrega: "Cabe destacar que la isla cuenta con una enorme oferta turística que va más allá de acoger algunas de las mejores fiestas del mundo o de tener playas maravillosas. También dispone de una excelente y deliciosa oferta gastronómica, ante la que resulta difícil saber por dónde empezar".

"El producto local es lo más importante que tenemos"

Durante la presentación, el presidente de Pimeef Restauración, Miquel Tur, habla de este reto como un "objetivo utópico" y defende la necesidad de que el producto local gane peso social a medio y largo plazo.

Al acto asistieron también el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien afirma que "el producto local es lo más importante que tenemos y siempre va ligado a la pequeña y mediana empresa". "Es una iniciativa para poner en valor lo que tenemos y mantener vivas las tradiciones de la isla en la que juega un papel clave el sector primario", añade.

También asiste la embajadora del proyecto, María Jiménez Latorre. La reconocida cocinera, divulgadora madrileña y vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía (MEG), afirma que "lo más importante en los comercios locales es que hagan el mayor uso posible de productos de kilómetro cero".

Para el cambio de imagen de Ibiza Sabors se apuesta también por una nueva página web y nuevas redes sociales.

Una vez concluido el acto, en el que se proyecta un breve vídeo sobre la isla y la elaboración de algunos de los platos y productos gastronómicos más característicos, los asistentes disfrutan de una degustación de pequeñas hamburguesas de cerdo ibicenco con sobrasada, a cargo de Carn & Coop; helado de hierbas ibicencas, de Los Valencianos, y vinos de la tierrra de Ibizkus, Can Maymó y Can Rich.