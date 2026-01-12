El distintivo ambiental decidirá los coches que entran en Formentera en verano

Se avecinan cambios en Formentera.eco, el proyecto medioambiental que regula la entrada y circulación de vehículos durante la temporada estival en la pitiusa del sur. Si desde su implantación en 2019 hasta el pasado verano la normativa establecía un techo en el número de vehículos que podían acceder a la isla y este cupo se iba reduciendo cada año, a partir de este verano será la etiqueta medioambiental del coche en cuestión, o la ausencia de esta, el factor que determine si se le permite la circulación por la isla o no.

Así lo ha explicado la consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, a los asistentes al Consell d’Entitats celebrado en la tarde de este lunes, una reunión en la cual se han presentado dos opciones de aplicación de esta segregación según la clasificación de los vehículos en función de su eficiencia energética y el impacto medioambiental que generan. La diferencia más severa entre los dos planteamientos es que en el primero los vehículos sin distintivo ambiental no podrán acceder a la isla a partir de 2027 y en el segundo esta restricción se aplicará este mismo verano.

Cuatro años

Las propuestas, de carácter plurianual y de aplicación desde el presente año hasta 2029, están basadas en tres estudios técnicos: uno sobre la capacidad de carga de la red viaria de la isla; un segundo sobre los dispositivos ambientales de los vehículos que han circulado por Formentera la pasada temporada; y un tercero basado en la campaña de conteo de vehículos del mes de agosto. La idea es «frenar las bajadas de cupo, repitiendo las mismas cuotas que en 2025 tanto para los vehículos de alquiler como para los ibicencos, porque para la eliminación de este último cupo debe modificarse antes la ley en el Parlament y todavía no se ha hecho», ha apuntado Castelló en declaraciones a los medios antes de la asamblea. En la cuota diaria establecida para los vehículos de los visitantes es donde aparece la novedad: «Hasta ahora teníamos un cupo de turismos y uno de motocicletas que ocupaban tanto los turistas como los trabajadores no residentes en Formentera», ha recordado Castelló. «Ahora proponemos diversificar esta cuota de visitantes, creando una categoría nueva para los trabajadores, con 800 vehículos», ha desarrollado. Para el resto de no residentes habrá una cuota de 1.000 turismos y se mantendrán las 122 motos», ha añadido la consellera.

La consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, durante el Consell d'Entitats / CIF

Es a esos 1.000 coches de visitantes (los de los trabajadores están excluidos) a los que se aplicarán una «subdistribución» de la cuota según su distintivo medioambiental. Así, según el primer escenario que se ha presentado, esta próxima temporada habría 200 plazas para coches con distintivo 0 y ECO, los más eficientes según la clasificación de la Dirección General de Tráfico, una cantidad que aumentaría progresivamente hasta los 350 coches en 2029.

Para los coches con categoría C habría 600 plazas cada año, sin cambios, y para el grupo B de 170 en 2026 se reducirían hasta 50 plazas en 2029. En cuanto a los turismos sin etiqueta, 30 podrán entrar a Formentera cada día en 2026 pero, a partir de 2027, ninguno.

En la segunda opción, los coches sin distinción ambiental ya no podrán entrar a la isla este mismo verano y la categoría B también desaparece en dos años.

Zona de Bajas Emisiones

Las asociaciones tendrán que votar cuál de las dos propuestas prefieren en el Consell d’Entitats que se celebrará el próximo lunes 19 de enero, aunque ya han mostrado sus dudas sobre este cambio de rumbo que Castelló ha justificado en la necesidad de establecer una Zona de Bajas Emisiones para cumplir con el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre.

Público asistente al Consell d'Entitats de este lunes 12 de enero / CIF

Aunque, según ha anunciado la responsable de Medio Ambiente, la cifra total diaria de vehículos de visitantes que serán admitidos en Formentera durante el periodo de regulación no cambia, Rafa González, portavoz del grupo político Gent per Formentera (GxF), ha considerado y demostrado con cifras que sí se va a producir un aumento de 68 vehículos de ese techo (de 1.732 a 1.800) «por primera vez desde 2019». González también ha criticado que se haya desestimado por el momento y sin ofrecer explicaciones la eliminación de los cupos para los pitiusos cuando viajan entre las islas. Para el portavoz de GxF, las propuestas de Sa Unió «desvirtúan» el proyecto Formentera.eco.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PSOE, Ana Juan, quien ha declarado que «de manera sorpresiva, se aumenta el número de vehículos que podrán circulan por la isla en 2026». Además, Juan ha pedido que la propuesta que salga elegida sea efectiva durante dos años y no cuatro, para no «hipotecar» los dos primeros años de la legislatura del equipo de gobierno que resulte de las próximas elecciones.

Por su parte, desde el Grup Esportiu Espalmador, su representante, Jesús Ferrer Guasch, ha reclamado que las carreteras «sean más aptas para que la gente pueda circular en bicicleta y a pie al margen de las Rutas Verdes».