Dom Dolla regresa los viernes a Hï Ibiza

Dom Dolla se prepara para conectar con el público de Hï Ibiza cada viernes, del 5 de junio al 28 de agosto.

Dom Dolla vuelve a Hï Ibiza este verano.

Dom Dolla vuelve a Hï Ibiza este verano. / Hi Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

El DJ y productor australiano Dom Dolla regresa este verano a Hï Ibiza con una nueva residencia los viernes, del 5 de junio al 28 de agosto. Tras debutar la pasada temporada en el club con una exitosa residencia los miércoles, el artista da un paso adelante y asume uno de los días clave de la semana.

Su estreno en Ibiza en 2025 generó una conexión inmediata con el público y consolidó su presencia en el considerado mejor club del mundo, reconocimiento que Hï Ibiza mantiene por cuarto año consecutivo. Un nuevo hito para The Night League, que refuerza su posición como referente global de la cultura club y que responde a una visión clara de Hï Ibiza y refleja su filosofía de Connecting Cultures. Como resultado de ese impacto, el club apuesta ahora por Dom Dolla como uno de los nombres fuertes del verano.

“Volver a Hï Ibiza, y hacerlo los viernes, es un momento clave en mi carrera”, ha señalado el artista. Su residencia se enmarca en la filosofía de Hï Ibiza de conectar culturas a través de la música y las experiencias compartidas.

Con más de 1.500 millones de reproducciones, una nominación al Grammy y varios premios Aria, Dom Dolla se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la electrónica actual. Su propuesta se centra en el house orientado al club, con sets diseñados para la pista de baile y en diálogo constante con el espacio y el público.

Este verano, los viernes del club ibicenco estarán marcados por una propuesta que refuerza la evolución artística de Dom Dolla y su vínculo con uno de los escenarios más influyentes de la música electrónica internacional.

