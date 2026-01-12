Más del 75% de docentes en Ibiza y Formentera perciben conflictividad en las aulas y un aumento de las agresiones

La conflictividad en los centros educativos y el aumento de las agresiones verbales y físicas marcan la percepción del profesorado de Ibiza y Formentera, según una encuesta realizada por el sindicato STEs-Intersindical a más de 1.200 docentes de Baleares, entre ellos 173 de Ibiza y 8 de Formentera.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 78,9% del profesorado balear —incluidos los docentes de las Pitiusas— afirma notar un clima más conflictivo en los centros educativos. Además, el 79,4% considera que han aumentado las agresiones verbales y físicas por parte del alumnado, mientras que un 75% señala un incremento de los conflictos protagonizados por las familias.

La falta de apoyo institucional es otra de las grandes preocupaciones. Un 67% de los docentes asegura no sentirse respaldado por las administraciones educativas, y el 60,5% considera que los gobiernos apuestan por la privatización de la enseñanza, frente a solo un 32,5% que cree que se impulsa la escuela pública.

En cuanto a las condiciones laborales, el 74,4% afirma no disponer de los recursos necesarios —espacios, materiales o tecnología— para ofrecer una educación de calidad. A ello se suma que el 87,4% considera que su salario no es adecuado, y casi un 40% cree que su trabajo no puede calificarse como digno y adecuado.

Entre las quejas con mayor consenso destaca el peso de la burocracia: el 96,8% del profesorado alerta de que las tareas administrativas le restan tiempo a la labor docente. Asimismo, el 91,5% denuncia que las ratios actuales no permiten atender adecuadamente a la diversidad del alumnado, una realidad especialmente visible en aulas con elevada presión demográfica como las de Ibiza. El 77,4% añade que el exceso de jornada laboral afecta a la conciliación familiar y al bienestar emocional.

En el plano social, el 87,9% de los docentes no cree que la sociedad valore su trabajo, aunque el 50,8% sí considera que las familias de su alumnado reconocen su labor.

Baleares, por encima de la media en conflictividad

Los datos de Baleares se sitúan por encima de la media estatal en percepción de conflictividad. A nivel nacional, el 82,62% de los docentes define el clima en las aulas como conflictivo y el 83,15% percibe un aumento de las agresiones por parte del alumnado. En el caso de las familias, el 76,66% de los profesores en España detecta un incremento de los conflictos.

El estudio, basado en más de 13.000 encuestas en todo el Estado, también refleja que el 95,74% del profesorado español considera excesiva la burocracia y que el 91,83% cree que las ratios impiden una atención adecuada al alumnado.

Desde STEs-Intersindical advierten de que estos datos evidencian un deterioro progresivo de las condiciones educativas y laborales, una situación que, según el sindicato, requiere medidas urgentes para garantizar la calidad de la educación pública y la protección del profesorado, también en territorios tensionados como Ibiza y Formentera.