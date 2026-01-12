El debate sobre los avisos de controles de tráfico en Ibiza estalla en redes: "¿Por qué si lo hace Google no pasa nada?"

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea para alertar sobre la ubicación de controles de tráfico se ha convertido en un fenómeno cotidiano en las carreteras de Ibiza. Ante la pregunta lanzada por Diario de Ibiza a sus seguidores en redes sociales —“¿Te has librado de algún control de tráfico en Ibiza gracias a un grupo de Telegram o WhatsApp?”—, la respuesta deja al descubierto una realidad que genera tanto gratitud entre los conductores como la persecución de las autoridades.

Entre los comentarios, hay usuarios que admiten abiertamente formar parte de estos grupos —algunos con miles de integrantes— donde se informa en tiempo real de la presencia de la Guardia Civil o la Policía Local en puntos estratégicos como la autovía del aeropuerto, la carretera de Sant Antoni o la zona de Can Misses.

Una ayuda en momentos puntuales

"Gracias a estos grupos se han encontrado personas desaparecidas, animales sueltos que pueden llegar a provocar un accidente, cuando cayó la lluvia se avisó de las carreteras cortadas, se evita colapso de tráfico en puntos críticos...", comenta uno de los lectores.

"Si trabajas con vehículos y se te informa que hay accidentes que dificultan el tráfico, no lo veo mal, ya que te avisa en tiempo real y puedes optar por otras rutas, si son una trampa y esquivas controles es otra cosa", dice otro comentario.

Avisos de Google

Son varios los participantes en el debate que comentan que Google Maps también avisa de los controles. "En Ibiza puedes saber si hay un control en verano solo viendo que Google maps te manda por otra ruta", dice un usuario. "Los embotellamientos que montan son cojonudos: San Antoni a Ibiza, una hora o más alguna vez volviendo del curro", escribe.

Entre los comentarios, se leen muchos que hablan del afán recaudatorio de algunos controles y que no entienden el problema de avisar. "¡¿Por qué si lo hace Google no pasa nada?!", dice una lectora.

La lucha de las autoridades

Desde las fuerzas de seguridad se ha advertido en repetidas ocasiones que el uso de estas plataformas para eludir la vigilancia no solo entorpece la labor policial, sino que pone en riesgo la vida de terceros. Además, recuerdan que esta práctica supone una infracción sancionada por ley.

Aunque la ley ha intentado limitar el uso de aplicaciones que geolocalizan controles de forma automática, los grupos privados de WhatsApp y Telegram suponen un "limbo" legal más difícil de controlar.

"¿No se supone que Telegram es privado?", apunta otro comentario al post de Diario de Ibiza. "Me parece que se agarran a esa ley orgánica que la multa puede ser hasta 500 euros, que meten miedo mediante medios. Además, cómo denuncias si Telegram no da ni número ni foto a quienes no están en contactos… No entiendo nada, y no estoy a favor de avisar de controles de alcoholemia", señala otro lector.