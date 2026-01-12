Alfonso Rojo, pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera: «Cumplimos con Hacienda pero hasta un 40% del salario va a la mafia del alquiler»

El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, alerta sobre los problemas asociados a la economía sumergida que se desarrolla con el arriendo y subarriendo de viviendas y habitaciones en Ibiza. «Las empresas estamos obligadas a cumplir todos los trámites de altas y de pagos de Hacienda, y luego vemos que una cantidad ingente de dinero, que en este caso puede ser hasta el 30% o 40% de un sueldo, se va al alquiler», critica Rojo, que añade que «esto es como tirar el dinero por el retrete». «No consta en ningún sitio que hayas pagado y quien lo ha recibido no está tributando por ello», recalca en declaraciones a Diario de Ibiza tras ser preguntado por los problemas que afectan a las pymes y que deben trabajarse de cara a este 2026. La vivienda y las dificultades para contar con plantillas completas y estables son algunas de las cuestiones que menciona.

«El trabajador depende de un sueldo. Al final, las empresas tenemos que ofrecer unos salarios muy potentes, pero es que ni siquiera así... Porque estamos hablando de un mercado especulativo, el de la vivienda, el del alquiler y realquiler, y parece que nunca es suficiente», lamenta en relación con los precios «fuera de la lógica». Lo que califica de «mafias del alquiler y del subarriendo».

Sobre la falta de personal, Rojo hace hincapié en que es complicado hacer un balance que represente a todo el tejido empresarial, ya que la situación cambia dependiendo de si se trata de una empresa de temporada o de todo el año, como ocurre, por ejemplo, en el sector de la restauración.

Robo de trabajadores

En ocasiones, observa, «quienes solo abren en temporada y no pueden ofrecer una continuidad o una larga contratación quizás luego pervierten el mercado». Lo dice en referencia a que luego pueden «lanzar ofertas temerarias a la gente que está trabajando en la isla todo el año para cumplir sus plantillas». Se trata de la polémica competencia, que no fue novedad durante el año pasado, que hay entre empresas para atraer personal. «Puede llegar un momento en el que entremos en la ley de la selva, en la que el más grande se come al más pequeño», concluye Rojo.

«Economía sumergida»

En materia de vivienda, «la línea ha sido atajar, intentar atajar, la vivienda destinada al alquiler turístico ilegal». «Eso es una parte importante, pero ahora también se están haciendo trampas a las medidas tomadas, por ejemplo a través del alquiler por habitaciones… Hay una economía sumergida en vivienda», señala el presidente de la patronal pitiusa.

Preguntado por la posibilidad de topar los precios del alquiler acogiéndose a la ley estatal de vivienda, asunto que provoca intensos debates en los plenos municipales e insulares en las Pitiusas, Rojo indica: «No tenemos los suficientes datos como para ver si sería una medida buena o no. Creo que quizás habría que incentivar a los propietarios de las viviendas mediante una desgravación, más que topar. Históricamente, hemos tenido experiencias muy malas cuando se ha intentado intervenir en los mercados, dado que suele producirse el efecto contrario».

Temporeros. Subidas de precios

‘Empresas inquilinas’: ¿una mala idea para el alquiler?

Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, es una de las voces del tejido empresarial y el sector turístico pitiuso que expresa sus reticencias respecto a que la entrada de las empresas en el mercado del alquiler sea una solución para poner algo de paz en la selva inmobiliaria. Rojo también cree que esto puede inflar los precios que establecen los propietarios. Y es que pueden ofrecer más seguridad en el pago y que éste sea por mayores cuantías. Además, añade: «Incluso hay gente que tal vez no quiere alquilar la vivienda a un trabajador, a un inmigrante que esté aquí con papeles. Sin embargo, a una empresa sí se lo alquilan porque les da más confianza, porque seguramente será un alquiler solo de ocho meses».

Con todo, advierte de que si las empresas intervienen como parte inquilina pueden acabar siendo también «parte del problema» de los precios. Al mismo tiempo, señala que «lo que tampoco se puede hacer es permitir que a nuestros trabajadores se les esté engañando, metiéndoles hacinados en habitaciones y con unos precios que están totalmente fuera de la lógica». Esto es lo que se encuentran los empleados cuando se enfrentan solos al mercado. Sobre si las empresas deberían preocuparse por saber dónde viven sus empleados, apunta: «Nadie en Pimeef quiere que un trabajador viva en una chabola y los empresarios destinan una cantidad ingente de dinero para facilitar el acceso a la vivienda». Al mismo tiempo, señala que a día de hoy, por ley no pueden exigir al empleado conocer dónde y en qué condiciones vive. «Esta posibilidad la ponemos encima de la mesa, pero tenemos que articularla entre todos y las empresas seremos una pieza más de este tablero», concluye.