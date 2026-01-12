Comedias, drama social y cine premiado: así es el primer trimestre de ‘Anem al cine’ en Ibiza

El ciclo ‘Anem al cine’ ya tiene lista su programación para el primer trimestre de 2026, con once proyecciones repartidas entre los jueves 15, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, y 5, 12, 19 y 26 de marzo. La propuesta reúne cine reciente de España, Francia, Noruega, Irán, Brasil y Estados Unidos, con una selección que combina drama social y familiar, comedia dramática, thriller y relatos sobre vida rural, maternidad, adolescencia o memoria política, además de varias sesiones en versión original subtitulada en español.

La programación arranca el 15 de enero con ‘Rondallas’ (España, 2025, 112’), comedia dramática musical dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez y María Vázquez, entre otros. La historia sitúa al espectador en un pueblo marinero gallego que, dos años después de un trágico naufragio, decide recuperar la ilusión reactivando una agrupación de música tradicional. La película fue preestrenada en el Festival de San Sebastián en septiembre de 2025 y suma 10 nominaciones a los Premios Goya 2026.

Drama noruego y ‘Father, Mother, Sister, Brother’

El 22 de enero llega ‘Valor sentimental’ (Noruega, 2025, 135’, VOSE), un drama familiar con mirada metacinematográfica dirigido por Joachim Trier y con Renate Reinsve y Stellan Skarsgård en el reparto, junto a Elle Fanning. Dos hermanas se reencuentran con su padre, un prestigioso director de cine, en una dinámica familiar marcada por la distancia y los reproches. El filme es ganador del Premio del Jurado en Cannes y fue seleccionado para representar a Noruega en los Óscar de 2026.

El mes se cierra el 29 de enero con ‘Father, Mother, Sister, Brother’ (EE UU, 2025, 110’, VOSE), película de episodios dirigida por Jim Jarmusch con un reparto que incluye Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Krieps y Mayim Bialik. Tres historias en países distintos exploran las relaciones fracturadas entre padres e hijos adultos. El filme obtuvo el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia.

En febrero, la primera sesión es el 5 de febrero con ‘Aún estoy aquí’ (Brasil, 2024, 137’, VOSE), drama político-biográfico dirigido por Walter Salles y protagonizado por Fernanda Torres y Fernanda Montenegro. Basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, narra cómo una mujer se ve empujada al activismo tras la captura de su marido, diputado de izquierdas, durante la dictadura militar brasileña de 1971. La película cuenta con el Óscar a la mejor película internacional.

El 12 de febrero se proyecta ‘Los domingos’ (España, 2025, 110’), drama familiar sobre religión y elección vital dirigido por Alauda Ruiz de Azúa. La protagonista, una joven de 17 años, plantea a su familia su deseo de entrar en un convento de clausura, abriendo un conflicto que pone a prueba a todos. La película ganó la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián.

El 19 de febrero es el turno de ‘Un simple accidente’ (Irán, 2025, 105’, VOSE), thriller dramático dirigido por Jafar Panahi. Un mecánico cree reconocer al carcelero que lo torturó y reúne a antiguos compañeros para confirmar su identidad y decidir qué hacer. El filme es ganador de la Palma de Oro en Cannes y obtuvo el premio a la mejor dirección del Círculo de Críticos de Nueva York.

El 26 de febrero llega ‘Ciudad sin sueño’ (España, 2025, 97’), drama social dirigido por Guillermo Galoe. La historia sigue a un adolescente gitano de 15 años que vive en el mayor asentamiento irregular de Europa, a las afueras de Madrid, mientras los derribos se acercan y su familia se resiste a marcharse. La película obtuvo el premio a la mejor película en el Doha Film Festival.

Marzo arranca el 5 de marzo con ‘La receta perfecta’ (Francia, 2024, 90’, VOSE), comedia dramática rural sobre adolescencia dirigida por Louise Courvoisier. Un joven de 18 años debe hacerse cargo de su hermana pequeña y decide competir para fabricar el mejor queso Comté, con un premio de 30.000 euros. Fue reconocida con mejor ópera prima y mejor actriz revelación en los Premios César.

'Sorda', una comedia francesa y el drama 'Maspalomas'

El 12 de marzo se programa ‘Sorda’ (España, 2025, 99’), drama sobre discapacidad y maternidad dirigido por Eva Libertad, con Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. La llegada de un bebé sacude a una pareja en la que ella es sorda y él oyente, y obliga a la protagonista a afrontar la crianza en un mundo que no está hecho para ella. La película fue ganadora de la sección Panorama en Berlín y sumó cuatro premios en el Festival de Málaga, entre ellos el de mejor película.

El 19 de marzo será la proyección de ‘Aquel verano en París’ (Francia, 2025, 77’, VOSE), comedia dramática sobre amistad dirigida por Valentine Cadic y ambientada en agosto de 2024 en plena euforia olímpica. Una mujer llegada desde Normandía se reencuentra con parte de su familia y, en el caos de la ciudad, reconstruye vínculos y se redescubre. El filme recibió el premio a mejor largometraje en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente.

El trimestre se cierra el 26 de marzo con ‘Maspalomas’ (España, 2025, 115’), drama sobre madurez y homosexualidad codirigido por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, con José Ramón Soroiz al frente del reparto. Tras romper con su pareja, un hombre de 76 años vive la vida que desea en Maspalomas hasta que un accidente lo obliga a volver a San Sebastián, donde la presión social lo empuja a ocultarse de nuevo. La película obtuvo el premio a la mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián.