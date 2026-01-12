Colegios e institutos de Ibiza y Formentera tendrán estaciones meteorológicas

Colegios e institutos de Ibiza y Formentera contarán con estaciones meteorológicas, según ha informado la mañana de este lunes la conselleria balear de Educación, que ha explicado que la iniciativa de ciencia ciudadana y aprendizaje XarMet instalará progresivamente un total de 100 estaciones meteorológicas en los centros educativos de Baleares. Se trata de un proyecto educativo y científico con una planificación a medio plazo que impulsa el uso pedagógico de datos ambientales reales a partir de la instalación de estaciones meteorológicas en los centros educativos.

Educación señala que este es un proyecto para el monitoreo ambiental, la cultura de los datos y la investigación científica en el aula, que favorece el desarrollo de proyectos Steam --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-- vinculados a la ciencia ciudadana y al territorio. La iniciativa es posible gracias al apoyo de la vicepresidencia primera y conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, con la participación de la Agencia Balear de Digitalitzación, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) y de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El proyecto está coordinado por el Espai Cotib de la UIB, con la colaboración del CEP IbSteam, una alianza institucional que permite "sumar capacidades tecnológicas, científicas y educativas y garantizar la escalabilidad del proyecto en todo el archipiélago".

Desarrollo en tres cursos

El despliegue de XarMet se llevará a cabo a lo largo de tres cursos académicos. Durante este curso se inicia una primera fase con la participación de 20 centros educativos, repartidos entre las distintas islas, que se convertirán en los primeros nodos de la red. A partir del mes de febrero, estos centros comenzarán a implementar el proyecto en sus contextos educativos, mientras que en fases posteriores se incorporarán hasta 80 centros más.

Los centros interesados en formar parte de la red XarMet --en la primera fase-- podrán inscribirse en el proyecto entre el 12 y el 25 de enero. La participación implica el compromiso de instalar y mantener la estación meteorológica, utilizar pedagógicamente los datos recogidos y participar activamente en las acciones formativas y de difusión del proyecto dentro de la comunidad educativa.

Las estaciones permitirán recoger datos reales de temperatura, humedad, viento, precipitación o radiación solar, que se pondrán a disposición de los centros a través de una plataforma digital de datos abiertos impulsada por el Espai Cotib. Esta herramienta facilitará la visualización en tiempo real de la información ambiental, la comparación de datos entre distintos puntos de Baleares y el desarrollo de proyectos educativos intercentros.

Formación para el profesorado

El proyecto se complementa con una formación específica para el profesorado de Primaria, Secundaria y ciclos formativos, creada y diseñada conjuntamente por IbSteam y el Espai Cotib, que se llevará a cabo durante el segundo trimestre del curso en Ibiza, Mallorca y Menorca.

Esta formación capacitará a los docentes para interpretar datos ambientales y diseñar proyectos Steam basados en el monitoreo del entorno, y culminará con la participación activa de los centros en las jornadas 'Ciència per Tothom 2026'.

"Con XarMet, los centros educativos se convierten en espacios activos de generación de conocimiento y de participación en iniciativas de ciencia ciudadana, para contribuir al mismo tiempo a una mejor comprensión del territorio y de los retos ambientales actuales, en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el clima", han resaltado.