Los arquitectos de Ibiza y Formentera reclaman «incentivos» para la construcción de vivienda social o de precio limitado

El presidente de la Demarcación en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears (Coaib), Lluís Oliva, defiende que hay que «buscar incentivos para que a los promotores privados les resulte más interesante construir viviendas de protección oficial o de precio limitado que vivienda libre».

En este sentido, propone hacerlo más atractivo económicamente y «agilizar los trámites y los tiempos de las licencias, que tardan mucho en salir» adelante. «Soy más partidario de buscar incentivos que de limitar» la construcción, reitera.

En todo caso, Oliva señala que comparte que «el territorio es limitado» y defiende la posibilidad de «estudiar incrementos de densidad en ciertas áreas»: «Siempre que se pone esto encima de la mesa, muchos piensan en un Marbella o lugares similares, pero en zonas como Ca n’Escandell o Can Misses podría haber un urbanismo más grande, más amplio. ¿Qué problema hay con añadir una o dos alturas? Estaríamos casi doblando la capacidad de vivienda», reflexiona.

Estas medidas, junto con la demanda de una mayor seguridad jurídica para los propietarios, son los aspectos que menciona Oliva cuando se le pregunta por las reivindicaciones de cara al 2026 para tratar de poner solución a la crisis de vivienda. Hace especial hincapié en los «incentivos» a los promotores para construir vivienda social a modo de respuesta a unas declaraciones recientes en el Periódico de Ibiza del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que expresó en dicho medio de comunicación que «hasta que no se garantice el derecho a la vivienda de todos los residentes en la isla, la vivienda libre tendría que paralizarse o ralentizarse».

En conversación con Diario de Ibiza, Oliva se muestra en desacuerdo: «A título personal, no como portavoz del sector, opino que no hay que optar por esa vía. Si la poca construcción que se hace ahora mismo es de mercado libre, y si simplemente prohibimos la posibilidad de construir vivienda libre y no incentivamos económicamente que los promotores puedan desarrollar inmuebles de otro tipo, lo que nos podemos encontrar es que la inversión desaparezca y que al final no se levanten viviendas de un tipo ni de otro» en la isla.

La propuesta del Consell

Desde el Consell de Ibiza explican a Diario de Ibiza que dicha posibilidad «afectaría a los plurifamiliares y que actualmente está en estudio», que por ahora se está «analizando su cabida en la actual legislación así como la viabilidad económica de estas medidas». Además, desde la institución insular afirman que «no se hará ni aprobará nada sin que exista un gran diálogo y consenso entre todos los colectivos afectados (patronales, colegios profesionales, mesa de diálogo social...)».

«De lo que se está hablando es que los solares privados, que continuarán siendo privados, se destinen a la construcción de vivienda destinada a residentes que llevan mínimo 5 o 10 años viviendo en la isla de Ibiza, a un precio limitado, con las compensaciones que sean adecuadas para los solares que ahora mismo son libres», indican las mismas fuentes de la institución ibicenca, que añaden además: «En la mayoría de casos se están destinando a mercados extranjeros con precio fuera de las posibilidades reales de las familias ibicencas».

Con todo, desde el Consell resumen que lo que se pretende es «que los solares que son privados, y que deben continuar siendo privados, sirvan para construir viviendas para residentes, con las compensaciones que toquen para sus propietarios».

Oliva, por su parte, recuerda que la demarcación pitiusa del Coaib ha organizado un ciclo de conferencias bajo el título ‘El repte de l’habitatge a Ibiza: de la reflexió a la proposta’. Se desarrollará entre el 16 de enero y el 13 de marzo a través de cuatro ponencias y, como colofón, ofrecerá una mesa redonda en el Club Diario de Ibiza con representantes del Consell ibicenco, la patronal Pimeef, la ONG Cáritas, la Alianza del Agua, Grupo Salas y el propio Coaib. «El objetivo de este evento es poder sacar algo en claro y tal vez marcar una hoja de ruta, proponer soluciones que pueden ser efectivas y dar resultados palpables», concluye Oliva.