Arde un coche de madrugada en Cala Martina

El fuego se ha iniciado pasadas las 6 horas

El coche ardiendo en Cala Martina

El coche ardiendo en Cala Martina / DI

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han sofocado este lunes el incendio de un coche en Cala Martina, Santa Eulària. El fuego ha comenzado pasadas las 6 horas y ha alarmado a los vecinos de la zona.

El coche, un Peugeot 206, aparcado en la calle, se ha quemado por completo. No obstante, el fuego no ha afectado a otros vehículos y, según testigos, no ha habido heridos.

Hasta el lugar se ha desplazado Policía Local de Santa Eulària y efectivos de bomberos, que han apagado rápidamente las llamas.

El coche estaba aparcado en la calle

El coche estaba aparcado en la calle / DI

Por el momento se desconoce qué ha podido provocar el incendio.

