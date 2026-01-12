Arde un coche de madrugada en Cala Martina
El fuego se ha iniciado pasadas las 6 horas
Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han sofocado este lunes el incendio de un coche en Cala Martina, Santa Eulària. El fuego ha comenzado pasadas las 6 horas y ha alarmado a los vecinos de la zona.
El coche, un Peugeot 206, aparcado en la calle, se ha quemado por completo. No obstante, el fuego no ha afectado a otros vehículos y, según testigos, no ha habido heridos.
Hasta el lugar se ha desplazado Policía Local de Santa Eulària y efectivos de bomberos, que han apagado rápidamente las llamas.
Por el momento se desconoce qué ha podido provocar el incendio.
