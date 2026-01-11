Justicia en Ibiza: Una sentencia avala el cambio de turnos implantado por Aqualia en la depuradora de Sant Antoni

El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ha desestimado la demanda presentada por dos trabajadores de la estación depuradora de aguas residuales de Sant Antoni contra la empresa FCC Aqualia, al considerar justificada la modificación de sus condiciones laborales tras la subrogación del servicio.

Los empleados, con contratos indefinidos y una antigüedad de más de seis y quince años, respectivamente, impugnaron el cambio de horarios y el nuevo régimen de turnos implantado por Aqualia a partir del pasado 1 de julio. Ambos venían realizando desde hacía años un turno fijo de mañana, de 6 a 14 horas, con una secuencia de siete días de trabajo y seis de descanso.

La empresa comunicó el cambio el 6 de junio, alegando razones organizativas y productivas vinculadas al nuevo contrato adjudicado por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua). El nuevo sistema introduce turnos de mañana y tarde, así como guardias presenciales y retenes, con el objetivo de cubrir las necesidades del servicio durante más horas y garantizar la correcta explotación de la planta.

Modificación justificada

La sentencia considera acreditado que la modificación es de carácter sustancial, pero concluye que está suficientemente justificada. El fallo subraya que el nuevo horario responde a las exigencias del pliego técnico del contrato público, que obliga a mantener actividad en la planta por la tarde y durante fines de semana y festivos, especialmente en temporada alta.

La resolución, contra la que no cabe recurso, también destaca que la nueva organización permite coordinar mejor el trabajo con las empresas subcontratadas, que operan en horario diurno, facilita tareas clave como la deshidratación de fangos y, además, garantiza el cumplimiento del descanso mínimo legal entre jornadas, que anteriormente no siempre se respetaba.