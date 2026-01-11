Los servicios secretos militares alemanes en Ibiza

La existencia de antiguos nazis residentes en Ibiza ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Todavía recuerdo cuando era niño y se hablaba de las reuniones de presuntos, o no tan presuntos, nazis en el Delfín Verde, un bar restaurante de la Marina. Si estas existieron o no, no puedo asegurarlo ya que no dispongo de fondos documentales sobre el tema. Lo que sí es cierto es que en España hubo una importante organización bajo el control de los servicios secretos militares alemanes, el Abwehr, desde mediados de los años treinta y hasta el final de la guerra mundial. Muchos de estos agentes se quedaron en España acabada la guerra y algunos colaboraron con los servicios secretos militares del general Franco, la famosa tercera sección del Alto Estado Mayor.

Veamos por encima esta organización. El Abwehr, literalmente ‘Defensa’, estaba bajo el mando desde 1935 del entonces capitán de navío, Wilhelm Canaris. Canaris hablaba español perfectamente y además de su etapa como encargado de contraespionaje en la embajada española durante la primera guerra mundial, hizo varias visitas a nuestro país durante la guerra civil y también una vez acabada ésta. Posiblemente la creación de la Kriegsorganisation (Organización de guerra) Spanien fuese concebida durante la guerra civil. Estas KO, como se las llamaba abreviadamente, operaban en países neutrales y tenían la misma estructura y departamentos que la central.

Wilhelm Canaris / Archivo J.R.S.

En España su creación vino de la mano de la Legión Cóndor y posiblemente de uno de sus miembros, el capitán de fragata Gustav Leissner (alias Lenz, Sommer y Somoza). La estación española del Abwehr fue una de las más importantes de Alemania. Leissner que fue jefe de la KO Spanien desde 1939 hasta 1944 tenía el cargo de agregado naval honorario en la embajada de Madrid. Además de la central, ubicada en un edificio anexo a la embajada alemana en el Paseo de la Castellana 4 de Madrid, y de los consulados en varias ubicaciones (San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Tetuán y Marruecos español), disponían de una treintena de pequeñas delegaciones en diferentes puertos que informaban sobre el movimiento de buques mercantes a la sede central en Madrid, a Berlín o a los submarinos que operaban por la zona.

Toda la información se centralizaba en Madrid y, para hacernos una idea del volumen de tráfico generado, tan solo tenemos que fijarnos que en la capital española se necesitaban 34 operadores de radio y 10 ayudantes femeninos en las oficinas de descifrado. En total, sin contar con el personal de la embajada, Leissner contaba con más de 200 personas bajo sus órdenes, así como con un millar de colaboradores. Todos actuaban bajo el paraguas de las diferentes legaciones diplomáticas alemanas, que en septiembre de 1941 superaban la cuarentena, aproximadamente 30 legaciones y 11 agencias consulares.

Componentes de la Legión Cóndor en España.

En Ibiza no había consulado, pero sí en Palma y en Mahón. Dentro de la KO Spanien actuaban nueve grupos de trabajo (Büro) que tomaban su nombre del jefe respectivo y que se dedicaban a tareas muy específicas. El encargado de las funciones de policía y enlace con la Gestapo era el Büro Winzer, al mando del general de las SS Paul Winzer, que había llegado a España a finales de noviembre de 1936.

El resto de grupos eran:

Büro Runde. Encargado de la red de estaciones de radio que ayudaban a los aviones alemanes en temas de posicionamiento y ayudas a la navegación en el Atlántico.

Encargado de la red de estaciones de radio que ayudaban a los aviones alemanes en temas de posicionamiento y ayudas a la navegación en el Atlántico. Büro Seidel. Encargado del contraespionaje radio y que colaboraba estrechamente con el Alto Estado Mayor español en la detección y localización de emisoras clandestinas.

Encargado del contraespionaje radio y que colaboraba estrechamente con el Alto Estado Mayor español en la detección y localización de emisoras clandestinas. Büro Plankert. Encargado de la red de estaciones de radio operativas. Se encargaba de escuchas y criptoanálisis.

Encargado de la red de estaciones de radio operativas. Se encargaba de escuchas y criptoanálisis. Büro Bodden. Encargado de la observación y control de la navegación en el estrecho.

Encargado de la observación y control de la navegación en el estrecho. Büro Van Veersen. Encargado de la escucha de las estaciones de radio británicas y americanas, así como del seguimiento de los aviones aliados.

Encargado de la escucha de las estaciones de radio británicas y americanas, así como del seguimiento de los aviones aliados. Büro Von Wenckstern. Encargado de la inteligencia sobre la fuerza aérea aliada.

Encargado de la inteligencia sobre la fuerza aérea aliada. Büro Zimmerschied. Encargado del servicio meteorológico.

Encargado del servicio meteorológico. BÜRO JÜN. Grupo meteorológico ubicado en la estación de Santa Eugenia de Riveira, en Pontevedra. Actuaba con el beneplácito del Ministerio del Aire español. Se encargaba de proporcionar información meteorológica, posicionamiento y orientación a la aviación española y a la alemana.

Como vemos una organización muy completa. La organización en Ibiza estaba lastrada por la falta de una legación diplomática, con lo que debía contar con agentes establecidos en la isla. Uno de los primeros posibles agentes de los que tenemos constancia es del súbdito alemán W. Jockish, que se había trasladado a Ibiza a finales de los años veinte. Este cazador de lagartijas, simpatízate de Hitler y teórico pescador, retratado perfectamente en el libro de Vicente Valero, vivía con dos "sobrinas" y era frecuente verlo sondear el litoral de la isla. Posiblemente estaba a las órdenes del Abwehr, en ese momento mandado por el capitán de la Armada alemana Conrad Patzig, midiendo fondos marinos para el posible paso de submarinos. No hay que olvidar que desde mediados de los años 20 en España se estaban desarrollando proyectos con ayuda alemana para el desarrollo de sumergibles y torpedos, para esquivar las limitaciones del tratado de Versalles, que culminaron con el submarino E-1, que finalmente fue vendido a Turquía.

Un avión alemán Ju-52.

En cuanto a los agentes y posibles espías en nuestra isla tenemos a Alfred Schlatter. Éste, que había participado en la Legión Cóndor, residía entre Palma e Ibiza. Nacido el 26 de diciembre de 1897 en Freiburg, estuvo en España con el contingente alemán entre 1937 y 1939. Tuvo que dejar el servicio activo por enfermedad y en 1943 fue asignado a la sección IL (Información del arma aérea) del Abwehr. En febrero de 1945 fue transferido a Mallorca, desde donde viajaba también a Ibiza. En esa época fue asignado a la sección IM (Información de la Marina). Fue repatriado de España a principios de 1946 e internado en el Campo de internamiento número 76 en Asperg (Centro de Detención de Hohenasperg en la fortaleza del mismo nombre).

Acabada la guerra, otros como German/Hermann von Wenckstern/Wenkstern, el jefe del Büro Von Wenckstern, acabaron en nuestras islas. Según Felip Cirer, éste ya había estado en Ibiza espiando a los judíos alemanes residentes en las islas, al igual que seguramente lo hizo Maximilian Verspohl, el secretario de Walter Benjamin. Von Wenckstern llegó a asistir a la inauguración del Hotel Portmany en julio de 1933. En febrero de 1945 era el jefe de la sección IL y dirigía una red de espías que operaba entre Barcelona y Lisboa. Acabada la guerra, este coronel retirado de 46 años, fijó su residencia en San Antonio.

No tenemos conocimiento de más miembros del Abwehr ni de agentes, V-man en la terminología de este organismo, pero no descartamos su existencia. Aunque Ibiza estuvo lejos de las zonas de combate, no se libró de formar parte de las redes de espionaje alemán.