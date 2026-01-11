El álbum
El Recinto Ferial de Ibiza, abarrotado para el concierto de Ara Malikian
Con las entradas agotadas, el concierto de Ara Malikian en Ibiza convirtió este viernes el Recinto Ferial en un fiel reflejo de la pasión que el violinista despierta en la isla. Cerca de un millar de personas abarrotaron el recinto para disfrutar de un espectáculo en el que la música y el humor fueron de la mano y conquistaron al público.
