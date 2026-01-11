Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

El álbum

El Recinto Ferial de Ibiza, abarrotado para el concierto de Ara Malikian

El Recinto Ferial de Ibiza, abarrotado para el concierto de Ara Malikian | TONI ESCOBAR

El Recinto Ferial de Ibiza, abarrotado para el concierto de Ara Malikian | TONI ESCOBAR

Con las entradas agotadas, el concierto de Ara Malikian en Ibiza convirtió este viernes el Recinto Ferial en un fiel reflejo de la pasión que el violinista despierta en la isla. Cerca de un millar de personas abarrotaron el recinto para disfrutar de un espectáculo en el que la música y el humor fueron de la mano y conquistaron al público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents