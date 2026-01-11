El precio de un piso en Ibiza, la primera señal de alarma: así intentaron estafar a una residente en la isla con el alquiler

Las estafas relacionadas con el alquiler de vivienda siguen siendo una realidad en Ibiza, especialmente en un contexto de precios elevados y una alta demanda. Una residente en la isla ha denunciado a este diario un nuevo intento de fraude tras interesarse por un supuesto piso en alquiler anunciado en la plataforma Fotocasa por 850 euros al mes, un precio muy por debajo de lo habitual en la isla.

Según explica la afectada, desde el primer momento el anuncio le generó desconfianza. "Ya me parecía raro encontrar un piso tan barato en Ibiza sin que fuera una estafa, pero decidí probar", relata. Tras contactar con la persona que decía ser la propietaria, la conversación tomó un rumbo sospechoso.

Intento de estafa por WhatsApp a una residente en la isla / WA

Alertan de un nuevo intento de estafa: estas son sus condiciones / WA

Antes siquiera de concretar una visita al inmueble, el supuesto arrendador le exigió una gran cantidad de información personal: quiénes vivirían en la vivienda, detalles laborales de cada adulto, ingresos mensuales aproximados y prueba documental que acreditara dichos datos. Según el interlocutor, esta información era "esencial" para que el propietario aprobara la visita, y sin ella no era posible mostrar el piso.

La reacción agresiva del agente inmobiliario

La mujer, trabajadora en Ibiza desde hace cinco años, se negó a facilitar datos tan sensibles sin conocer previamente a la persona ni haber visto la vivienda. "No te voy a pasar mis nóminas y mis datos sin ni siquiera ver el piso", respondió. Ante esta negativa, la otra parte reaccionó de forma agresiva, acusándola de hacerle perder el tiempo y asegurando que solo se realizaría la visita si se confirmaba que ella era funcionaria.

"Yo tampoco quiero perder el tiempo. Soy funcionaria, pero no voy a pasar mis nóminas a nadie que no conozca", zanjó la afectada, que decidió cortar la comunicación al considerar que se trataba claramente de un intento de estafa.

Este tipo de prácticas se repiten cada vez con más frecuencia, ya que los estafadores se aprovechan de la desesperación de quienes buscan vivienda en Ibiza. Las personas interesadas en alquilar piso a través de estas plataformas inmobiliarias deben extremar la precaución, desconfiar de los precios excesivamente bajos y no facilitar nunca documentación personal o financiera antes de verificar la identidad del arrendador y la existencia real del inmueble.