Las nuevas promesas del folclore de Ibiza

Entre los participantes que este domingo se van a subir al escenario del Cine Regio, en Sant Antoni, para actuar en la cuadragésima tercera edición del Festival de Balls, Música i Cançó Popular de la Nostra Terra hay mucha savia nueva. Un ejemplo claro es el de Josean Tur Manyà, de siete años, que hará doblete, primero con los cantadors de gotxos de Sa Colla de Santa Gertrudis y luego a dúo con su padre, José Tur Palerm Manyà. «Estoy un poco nervioso», confiesa el pequeño minutos antes de que arranque el evento, organizado este año por el Grup folklòric Sa Colla de Sant Rafel.

Josean empezó a bailar en la agrupación folclórica de Santa Gertrudis con dos años, con tres «ya jugaba con la xeremia» y ahora baila, canta y toca todos los instrumentos tradicionales ibicencos. Lo cuenta, orgulloso, su progenitor, que también se inició en estas disciplinas siendo un niño, «con ocho o nueve años».

Que a la hora de confeccionar el programa, la colla que preside Fina Tur ha querido apostar por las nuevas generaciones lo demuestra, además, la presencia de dos figuras destacadas de la canción ibicenca, Elena Ribas Costa, de Can Pep Mariano, y Vicent Cardona Bonet Frit. Ambos son cantadors desde muy pequeños, «a ella le enseñó su abuela Pepita y él es autodidacta», según desvela más tarde la presentadora del acto, Esperança Roselló Cardona.

Festival de folclore en el Cine Regio de Sant Antoni / J.A. Riera

Mientras todos ellos se preparan para sus próximas actuaciones, empieza a entrar el público en la sala. Predomina la gente de mediana edad y mayor, que no se ha querido perder «el primer gran encuentro del año con las raíces de la cultura pitiusa y balear». Entre los asistentes hay muchos y muchas asiduas al festival folclórico más antiguo de Ibiza y Formentera, que cada año organiza una colla del municipio con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Antoni y la colaboración de la familia Torres, que pone el espacio.

Pepita, portmanyina, suele asistir a la cita casi cada año con su marido, Juan. Marga Ramón lleva acudiendo al festival desde sus inicios. Las dos son amantes del folclore y les atrae «la diversidad de propuestas de canto, baile y música» que se pueden ver y, sobre todo, descubrir a agrupaciones folclóricas de otras islas de Balears.

En esta ocasión la invitada es la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell, de Campos, en Mallorca. Con algunos de sus miembros se hace una foto antes de que empiece la gala Paulina Arévalo López del Prado. «Llevo viviendo en Ibiza 56 años, pero soy mallorquina, de Esporles», explica esta vecina de Sant Antoni, que acude al acto acompañada de su esposo, Vicent Ramon. El Festival de la Nostra Terra, afirma, le encanta y también es una gran admiradora de Vicent Frit. «Es el mejor cantador que tenemos», asegura.

Arranque con sabor mallorquín

Casi puntual, comienza el festival, conducido por la balladora de Sa Colla de Sant Rafel Esperança Roselló Cardona, que presenta al grupo mallorquín, encargado de abrir el evento. Al escenario suben 19 personas, entre ellos Joan Adrover, el presidente de la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell, que nació en 2008 con el objetivo de «promover y preservar el baile, la música y la indumentaria tradicional de Mallorca». Sus miembros ya han actuado en varias ocasiones en las Pitiusas, pero es la primera vez que lo hacen en este festival de Sant Antoni. Mantienen «una gran amistad» con Sa Colla de Sant Rafel, que el pasado mes de julio, en Roma, les invitó a formar parte de esta cuadragésima tercera edición.

Los miembros de este grupo de Campos, entre los que hay niños y adultos, acompañan su demostración de ball de bot con la música de xeremia, flabiol, guitarra, guitarró, violín, tamborino y castanyola. Durante su actuación, interpretan distintas danzas tradicionales mallorquinas como el bolero o el fandango y se atreven también con una jota de Menorca, ‘Es jaleo’.

Entre medias, Adrover ofrece al público una breve explicación de la indumentaria típica que lucen sus integrantes. Para esta ocasión han escogido la ropa que tradicionalmente se llevaba en fiestas y ceremonias, «se trata de réplicas de trajes del siglo XIX». El vestit a l’ample del hombre lo integran unos pantalones bombachos (bufes), calzas, faja, camisa y un chaleco (guardapits). De la vestimenta femenina, Adrover destaca el mantell que cubre la cabeza de la balladora escogida como modelo, el rebosillo, el cordoncillo, el gipó con «siete botones por manga» y el faldón, debajo del cual se pueden llevar, como es este caso, «hasta siete enaguas».

La agrupación se despide con una bulla, entre aplausos y el «¡Viva Mallorca!» de una entusiasta Paulina Arévalo.

Toque navideño

Sa Colla de Sant Rafel tiene ganas de que se den a conocer a más gente los Gotxos de Nadal, que tradicionalmente se interpretan en la iglesia el día de Reyes. Con ese propósito ha invitado al festival a los cantadors de Sa Colla de Santa Gertrudis, que le toman el relevo a los mallorquines en el escenario. Acuden diez miembros, un par de ellos se estrenan en público y «están muy nerviosos», apunta Josep Planells Murtera, recién nombrado presidente. El más joven del conjunto es Josean Tur Manyà. Interpretan estos cantos tradicionales de alabanza a Cristo y la Virgen María para celebrar el nacimiento del Salvador acompañados de castanyoles, espasí, tambor y flaüta. Cuando finalizan, el público estalla en aplausos.

Llega el turno de Elena Ribas, de Can Pep Mariano, y de Vicent Frit. Primero interpretan cada uno una cançó glosada de su propia cosecha. Luego unen sus voces en una divertida y picante cançó redoblada de porfedi que habla de «un festeig no correspondido» y cuya letra han creado juntos. A Ribas le pueden los nervios en algún momento, pero sale airosa y al final se desquita con un potente uc, que pone la guinda a su actuación conjunta.

José Tur Palerm ‘Manyà’ y su hijo Josean, de siete años. / JA RIERA

El repertorio que ofrecen el pequeño Josean y su padre con las xeremies incluye temas propios creados conjuntamente y canciones populares como ‘Sa garrapinyada’, que canta el pequeño de siete años. Su actuación arranca aplausos encendidos, «¡bravos!» y alabanzas, entre ellas, del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. «Con un sonador y ballador tan verro como este tenemos el relevo generacional asegurado», dice.

Como es tradición, cierra el festival la agrupación folclórica organizadora, Sa Colla de Sant Rafel, que cuenta con 44 años de historia y cerca de 60 componentes. A las tablas del Cine Regio se sube solo una pequeña representación, entre la que hay mucha juventud, que hace una demostración de las distintas modalidades de ball pagès. La edición se cierra con reparto de detalles y foto de familia de todos los participantes.