Motor y espectáculo en las fiestas de Can Bonet y ses Païsses

Llega uno de los momentos más esperados en el marco de la celebración de la Sagrada Familia. Quedan tan solo siete días para el final de las fiestas patronales de los barrios de Can Bonet y ses Païsses, en el municipio de Sant Antoni, y los vecinos y visitantes están a punto de disfrutar de uno de los platos fuertes de la programación: la Exhibición AutoCross y 4×4. Para la ocasión, se ha habilitado un pequeño circuito de autocross para coches, en el que participan vehículos de las categorías kartcross, carrozados y buggies, además de otro trazado específico para vehículos 4×4.

Pilotos se preparan instantes previos al inicio de la exhibición. / JA RIERA

Precisamente, el trazado de los circuitos es la principal novedad de esta edición, ya que hasta la fecha los participantes se limitaban a exhibir los coches al público. Por ello, la jornada parece despertar un mayor interés, a tenor de las palabras de una de las asistentes a una cita enfocada principalmente en los amantes del motor: "Hay mucha más gente que en años anteriores. Se nota que, al poder moverse los coches y ponerse en acción, la afluencia de público se incrementa".

Dos buggies, durante la jornada automovilística en can Bonet. / JA RIERA

La cita se presenta como el plan dominical perfecto para jóvenes como Nicolás Fernández Otero y Cody Ritchie Gosling, ambos de 16 años. Aunque ninguno de los dos amigos reside en el barrio, han decidido acercarse hasta Can Bonet para "ver coches conducidos a altas velocidades" y disfrutar del espectáculo. "Nos enteramos por un amigo de este evento y nos ha parecido una buena idea venir. Está muy bien que se impulsen iniciativas como esta en enero, ya que Ibiza está muy poco animada en invierno", explican.

Además, detallan qué es lo que más interés les suscita: "Lo que más nos gustan son los rallys. Hay uno de la marca Audi que, aunque es un poco antiguo, nos encanta".

Algunos de los asistentes a la jornada festiva. / JA RIERA

El evento automovilístico también se consolida como plan dominical para familias como la de Óscar Brea, que sujeta en brazos a su hijo de dos años, Oliver, mientras el niño come tranquilamente, a pequeños bocados, una tortita de maíz. "Venimos a echar un buen rato y la verdad es que a mi hijo le está gustando mucho el ruido de los motores", reconoce Óscar Brea, quien añade: "A ver si empieza ya y vemos un buen espectáculo".

Los asistentes disfrutan de la jornada tanto como los propios participantes en el circuito. Prueba de ello son las palabras del piloto José Martín Planells, instantes antes del inicio de la exhibición: "Vengo a reírme un montón y a pasármelo bien. Además, aprovecharé la ocasión para dejarles conducir a dos amigas que también son aficionadas al motor. Servirá como una primera toma de contacto antes de irnos de viaje a recorrer Marruecos".

Una mañana para los amantes del motor. / JA RIERA

Planells bromea sobre las hipotéticas consecuencias de una mala conducción en el circuito: "Al margen de correr, mi objetivo es que al coche no se le rompa ninguna pieza". Sin embargo, las tranquilizadoras palabras de uno de los voluntarios, Juan José Roig, apuntan a que no será una jornada complicada: "No estamos preocupados, ya que se trata de una especie de entrenamientos libres y los coches participantes están muy bien equipados para que no vuelquen ni les pase nada".

Al margen del motor, los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de la oferta gastronómica de los puestos de comida. Todo ello en una jornada que tenía previsto visitar el piloto ibicenco de quad Toni Vingut.