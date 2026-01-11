Crema de setas con vino tinto

Es época de frío, de cremas, de sopas, de mucha cuchara. De recetas sencillas, que se preparan en poco tiempo y que cunden mucho. De esta crema, lo ideal es preparar bastante cantidad y congelarla. Así sólo tendréis que sacarla por la mañana y la tendréis lista para calentar a la hora de la comida o de la cena. No tiene lácteos, así que es ideal para intolerantes o alérgicos, pero, una vez en el plato, se le puede añadir una cucharada generosa de yogur griego sin azúcar, que le dará un contrapunto ácido muy rico. O rallarle queso por encima, el que queramos y en la cantidad que nos apetezca.

La importancia de esta crema es no sustituir ni el variado de setas ni el vino tinto. Se podría hacer sólo con champiñones, pero perdería el sabor intenso que le dan esas otras setas que, aunque son un poco más caras, compensa. El vino tinto lo es todo en esta receta. Probad a hacerla con vino blanco, no tiene nada que ver, ninguna gracia. Así que dadle al tinto.

Ingredientes para tres raciones 1 cebolla (0,54€)

3 ajos (0,28€)

1 patata (0,43€)

1 puerro (1,18€)

250 gramos de setas variadas (3,70€)

250 gramos de champiñones (1,35€)

1 vaso de vino tinto (0,81€)

1 litro de caldo (0,99€)

Sal y pimienta

Aceite

Precio total: 9,28€ (3,10€ por ración)

Preparación

Empezamos sofriendo en aceite de oliva la cebolla, el puerro y los ajos picados. Con sal y pimienta. A fuego medio.

Cuando esté transparente, agregar los champiñones y las setas y sofreír unos minutos. Agregar entonces el vino y dejad que se evapore el alcohol.

Añadir entonces la patata pelada y cortada a trozos pequeños. Dar unas vueltas todo junto y agregad el caldo.

Llevar a ebullición y cocer a fuego medio entre 10 y 15 minutos, hasta que la patata esté blandita.

Triturar hasta obtener una crema fina, probad y rectificar de sazón, si fuera necesario.

El toque gourmet

Añadirle un poco de queso (o una cucharada de yogur griego sin azúcar) por encima. O acompañar con unos trocitos de paté sopleteados.