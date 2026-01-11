Dos fincas en Sant Josep y una sociedad pantalla: así se elaboró el "plan deliberado" para estafar medio millón de euros en Ibiza

Tenían un plan maestro para evitar una deuda superior al medio millón de euros, pero la Audiencia Provincial de Baleares ha acabado cazando a este matrimonio de Ibiza que finalmente tendrá que abonar el dineral que le debe a la ISBA, la entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la financiación en condiciones ventajosas para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Baleares, y que funciona bajo la figura jurídica de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

La mujer tenía una deuda de 551.000 euros con esta entidad. En lugar de afrontar el pago, el entorno familiar de la deudora, liderado por el marido como apoderado, inició una serie de movimientos para "vaciar" su patrimonio personal y ponerlo a salvo de los embargos, según la demoledora sentencia firmada por el juez Miguel Álvaro Artola.

La compleja maniobra urdida por el matrimonio se ramificaba en dos iniciativas cuya ilegalidad ha sido confirmada ahora por los tribunales. La primera, la creación de una empresa que declaraba fines relacionados con el medio ambiente, pero se trataba de una "pura sociedad de tenencia de bienes" sin actividad real, creada con el único objetivo de proteger la fortuna familiar frente a las deudas, según dictamina el juez.

La segunda llegó unos meses más tarde, cuando la mujer aportó a esta sociedad dos fincas registrales de Sant Josep como una ampliación de capital. Poco después, su marido adquirió la mayoría de las participaciones de la empresa. Con esta maniobra, la propiedad de los terrenos ya no estaba a nombre de la deudora, sino de una sociedad limitada, dificultando que el acreedor pudiera reclamarlas.

Un "plan deliberado" para engañar al acreedor

Posteriormente, la sociedad recién creada vendió una de las fincas a un tercero bajo unas condiciones que el tribunal califica de «sorprendentes», ya que se pactó un pago a plazos y no se acudió a ninguna inmobiliaria para buscar la mejor oferta del mercado. Además, los supuestos pagos realizados no se ingresaron en la cuenta de la sociedad, sino en la cuenta personal del marido de la deudora, lo que refuerza la tesis del engaño.

Casi una década después de estos hechos, la Audiencia concluye que todo formaba parte de un "plan deliberado" para impedir que la deudora respondiera con sus bienes a la deuda con el ISBA. Por ello, ha ordenado que las propiedades regresen al patrimonio original para que puedan ser embargadas por la entidad y cobrar así los 551.000 euros pendientes.