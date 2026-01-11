Cultura en Ibiza: teatro familiar, circo, ópera, música y pintura en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado una programación de artes escénicas para el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, que se compone de cuatro propuestas culturales dirigidas a públicos diversos. Tres de los espectáculos forman parte del programa Platea del Inaem, en el que el municipio participa por duodécimo año consecutivo, lo que permite la llegada de producciones profesionales a espacios como el Palacio de Congresos y el Centro Cultural de Jesús. El ciclo se completa con una propuesta protagonizada por artistas de Ibiza, con el objetivo de "reforzar el apoyo al talento local", y reúne compañías procedentes de Cataluña, Madrid y Baleares.

La programación se abrirá el domingo 18 de enero de 2026, a las 18 horas, en el Centre Cultural de Jesús, con la obra ‘Sigues Tortuga’, de Xip Xap Teatre. Se trata de un espectáculo de teatro de títeres, "recomendado a partir de 4 años", apuntan desde el Consistorio, con una duración de 50 minutos y en catalán. La propuesta adapta el relato 'Sé tortuga', de Agustín Sánchez Aguilar, Premio Edebé de Literatura Infantil 2023, y presenta "una fábula divertida y entrañable" protagonizada por un gallo y cinco tortugas que, "con optimismo y bondad", invitan a descubrir "la importancia de vivir con calma, disfrutar del camino y practicar la amabilidad sin esperar nada a cambio".

El sábado 28 el ciclo continúa en el Palacio de Congresos con ‘SinSolo’, de la Compañía Faltan 7 / Ayuntamiento de Santa Eulària

El sábado 28 de marzo, a las 19 horas, el ciclo continuará en el Palacio de Congresos con ‘SinSolo’, de la Compañía Faltan 7. Se trata de una propuesta de circo "para todos los públicos", reconocida con el Premio Feten 2019 y el primer Premio Circada Off 2018. A través de "situaciones cómicas, personajes entrañables y técnicas circenses como verticales o bicicleta acrobática", el espectáculo invita a reflexionar sobre "las relaciones humanas, la pertenencia a un grupo y el valor de cada persona dentro de la colectividad", celebrando "la diversidad y la inclusión en un mundo cada vez más individualista", detallan desde el Consistorio.

De la ópera a 'Tirurit', Pere Prieto y Juan Ballesteros

La tercera cita será el domingo 19 de abril, a las 19 horas, también en el Palacio de Congresos, con ‘Operetta’, de Cor de Teatre. El público podrá disfrutar de una propuesta de ópera a capella, "recomendada a partir de seis años", que combina "humor, ritmo, fuerza visual y una gran calidad vocal". A partir de "un piano de cola y un escenario aparentemente vacío", los intérpretes construyen "una cascada de sketches" a partir de arias, oberturas y coros de Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns u Offenbach, con el objetivo de "acercar la ópera al público de una manera original y accesible".

El ciclo se cerrará el domingo 26 de abril en el Centre Cultural de Jesús con ‘Els colors de la música’, protagonizado por el pintor Antoni Marí Tirurit, Pere Prieto al saxofón y Juan Ballesteros al piano. Este espectáculo musical y artístico "combina pintura en directo y música en un formato didáctico y visualmente impactante". En escena, un pintor debe ilustrar un cuento en menos de una hora y, para inspirarse, recurre a la música, de modo que "los colores y las emociones van construyendo la historia", basada en el relato 'El gegant egoista', de Oscar Wilde, mientras la pintura en vivo acompaña el recorrido sonoro ante el público.