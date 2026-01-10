Las últimas lluvias llenan los acuíferos de Ibiza hasta casi la mitad de su capacidad

Las precipitaciones de los últimos meses han supuesto todo un alivio para el campo ibicenco y han favorecido una ligera recuperación de los acuíferos de la isla, al menos durante el invierno. Gracias a las lluvias de las últimas semanas se han llenado, de media, hasta el 48% de su capacidad, según los datos facilitados este sábado por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear. Llama la atención que este último informe del Govern balear no recoge los datos de Formentera y sí los de las otras tres islas del archipiélago.

De esta manera, las reservas hídricas de Ibiza crecen un punto respecto al mes de noviembre. De hecho, para hacerse una idea de la importancia de las precipitaciones de los últimos meses en las reservas de agua, hay que tener en cuenta que este porcentaje se limitaba al 27% en el mes de septiembre, antes de la llegada de las lluvias, provocando que la isla entrara oficialmente en situación de sequía.

El Govern destaca en un comunicado de prensa remitido este domingo que "las previsiones apuntan a que durante el mes de enero las reservas hídricas continúen aumentando a nivel" en todas las islas de la Comunitat Autònoma, "sin que se esperen cambios relevantes de escenario a corto plazo, aunque podría consolidarse la mejora en algunas unidades de demanda".

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), diciembre ha sido un mes húmedo en el conjunto del archipiélago, con una precipitación media de 88,9 litros por metro cuadrado (l/m²) frente a los 71,1 l/m² habituales. Por islas, Mallorca ha registrado 83,3 l/m², Menorca 95,9 l/m², Eivissa 78,5 l/m² y Formentera 53,8 l/m². Todos estos registros están por encima de los valores normales del periodo analizado. El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 102% en el conjunto de Balears (Mallorca 96%, Menorca 110% y Pitiusas, con el mayor incremento, del 137%).